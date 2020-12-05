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實用傢俱床墊 年終半價優惠

【洛杉磯訊】
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睡不好抵抗力差，不利抗疫。腰酸背痛？可能是你的床墊有問題。「實用傢俱Kindly Furniture」專營護背健康床墊，30年經驗年底清倉大優惠，凡購買台灣護背床墊一律50% off。

實用傢俱表示，好的床墊不但可以保護脊椎並可以改善頸部及腰部的不適，為了讓民眾在防疫期間有充足的睡眠，使免疫力增加，現在防疫期間有特價優惠。實用傢俱提供三種優質床墊，保護脊椎健康，滿足不同客人的需求。首先是熱賣產品台灣護背健康床墊採用純天然不加膠水、化學添加物，無毒的椰棕與高碳鋼彈簧及萬能網的特殊立體結構，能保護脊椎並頸部及腰部的不適因應而改善現代生活緊張睡不好免疫力下降。床墊的支撐不好就容易有諸多酸痛問題。台灣護背床墊有平整的支撐性，可平衡人體睡覺時的壓力，經久耐用不下陷，免除軟床墊過度彎曲所造成的腰酸背痛。

第二種是獨立彈簧護背床墊，採用純天然不加膠水及任何化學添加物，無毒的椰棕與台灣高碳鋼獨立彈簧結構，可隨人體曲線調整，保護脊椎。永不下陷，皆採用有機棉透氣舒適。

第三種床墊是硬板床墊，採用100%實木無空隙結構，無任何嗆鼻化學原料，採用高密度海綿墊及天然乳膠，可依個人對於床墊的軟硬度需求及喜愛訂做。外層為防火棉床墊永不凹陷、破裂。是減緩腰酸背痛困擾的優良選擇。

實用傢俱歡迎參觀選購，電話626-614-0259，手機626-632-5066。地址在8951 Valley Blvd.， Rosemead CA 。

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