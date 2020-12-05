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福全健保 價格實惠中西合璧保健方案

【橙縣訊】
創辦人兼營運長Myong Lee
創辦人兼營運長Myong Lee

長者們還在尋求一家易於溝通，理念創新，了解並重視會員的多元性、和東西方醫學好處的醫療保險供應商？作為一個領先的聯邦醫療保險優勢（Medicare Advantage）計劃，福全健保（Clever Care Health Plan）現正為洛杉磯縣、橙縣、和聖地牙哥縣的聯邦醫療保險受益人，提供多種保健和預防性護理計劃。聯邦醫療保險年度開放登記期將於下週一，12月7日截止。

創辦人兼營運長Myong Lee 表示：「我們認為，醫療保健決策是由文化價值和個人信仰驅動的。福全健保服務南加州的多元化社區，這意味著我們需要確保我們的會員、了解並能夠從他們自己的聯邦醫療保險福利中獲得最大益處。因此，我們在充分了解會員的文化習俗的基礎上，為他們提供相同語言的專家服務。此外，我們計劃的額外承保範圍，包括行之千年以保持健康、管理慢性疾病、和緩解疼痛的傳統東方療法，並結合西方醫學的最新進展和治療技術。」

Myong Lee補充道，福全健保的會員可享有以下幾大好處。首先，福全健保計劃除了涵蓋原始聯邦醫療保險通常提供的福利外，還包括無限次數的針灸，以及購買草藥補品的津貼。該計劃同時涵蓋處方藥、視力、聽力和牙科服務，包括常規檢查、洗牙，以及高達1600美元的年度綜合牙科服務津貼。

此外，面對當下這場史無前例的健康危機，幫助最容易受到疫情傷害的長者群體是十分重要的優先事項。如果有成員感染了COVID-19（新冠病毒），所有相關的檢測、治療和交通都會得到共付額為0美元的承保。

福全健保
福全健保

Myong Lee表示：「福全健保以為長者提供重視文化多元性，結合東西方醫學精髓的獨到醫療保健方案為榮。真誠邀請正在尋找創新又實惠的醫療保健方案長者，跟我們聯繫，以了解詳情。」

總部設在橙縣威斯敏斯特的Clever Care Health Plan（福全健保），致力提供結合東西方醫學的綜合性和創新的全面醫療保健方案。除了涵蓋一系列歷史悠久的東方醫學服務外，還通過由15,000多家醫療機構和33家頂尖醫院組成的網絡，為其會員提供創新的西醫療法。

了解詳情，可訪問他們的網站https://clevercarehealthplan.com/ 或打電話1- 833-365-1888，向他們經驗豐富的顧問諮詢。

聯邦醫療保險 健保 美元

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