利用無人機 高盛達成數十億併購
全球頂級併購顧問高盛(Goldman Sachs)的全球併購聯席主管Stephan Feldgoise表示，該公司是利用無人機技術為客戶提供競標公司全景信息的投資銀行之一。
疫情大流行使得與競標團體面對面參觀變得不安全之後，商用級別的無人機被用來進行虛擬參觀，從貨運港口和鐵路到化工廠、倉庫和大型零售場所，無所不有。Feldgoise在採訪中說：「我們一直在世界各地出售基於資產的業務，使用無人機進行實地考察和飛行。它給了買家所需的信心，因為當你購買一家企業時，你希望看到、觸摸和感覺你所購買的東西。」這是疫情如何迫使華爾街最老派、最不願使用技術的角落發生變化的最新例證。
傳統上，投資銀行依賴於一群20多歲的年輕人(使用Excel和PowerPoint，這是上世紀80年代發明的軟件)來支持資深銀行家，這些人最寶貴的資產是他們與公司高管和董事會成員的關係，這些關係是在酒宴和社交活動中磨練出來的。但冠狀病毒的爆發，終結了企業併購過程中會面和頻繁出差的盡職調查流程。如今，交易幾乎完全是在屏幕上完成的，使用的電話會議工具包括Zoom、BlueJeans、思科Webex和微軟團隊。作為現場參觀的替代品，無人機被用於錄製視頻或現場會議。Feldgoise說，高盛在疫情期間提供諮詢的幾百筆交易中，超過95%的交易都是在沒有任何面對面交流的情況下完成的。他表示，無人機可能會繼續存在：「我們相信，它將永遠改變併購格局。」
高盛並不是唯一一家使用這項技術的投資銀行。這項技術最初用於軍隊，現在已開始廣泛應用於包裹遞送和大白鯊監控等領域。據了解摩根大通(JPMorgan Chase)流程的一名人士透露，該行是另一家在交易中使用無人機技術的公司。按收入計算，摩根大通的資本市場業務是全球最大的。銀行家們表示，技術變革改變了併購過程的通常節奏。過去，顧問們會把潛在買家篩選到少數幾個，比如五個，以便做管理報告。如今，由於這一過程的效率提高了，高盛和其他投行在後期階段與兩倍多的競標者合作，提高了成功匹配的機率。
（李梓瑞譯）
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