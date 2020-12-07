利用無人機 高盛達成數十億併購

全球頂級併購顧問高盛 (Goldman Sachs)的全球併購聯席主管Stephan Feldgoise表示，該公司是利用無人機技術為客戶提供競標公司全景信息的投資 銀行之一。

疫情 大流行使得與競標團體面對面參觀變得不安全之後，商用級別的無人機被用來進行虛擬參觀，從貨運港口和鐵路到化工廠、倉庫和大型零售場所，無所不有。Feldgoise在採訪中說：「我們一直在世界各地出售基於資產的業務，使用無人機進行實地考察和飛行。它給了買家所需的信心，因為當你購買一家企業時，你希望看到、觸摸和感覺你所購買的東西。」這是疫情如何迫使華爾街最老派、最不願使用技術的角落發生變化的最新例證。

傳統上，投資銀行依賴於一群20多歲的年輕人(使用Excel和PowerPoint，這是上世紀80年代發明的軟件)來支持資深銀行家，這些人最寶貴的資產是他們與公司高管和董事會成員的關係，這些關係是在酒宴和社交活動中磨練出來的。但冠狀病毒的爆發，終結了企業併購過程中會面和頻繁出差的盡職調查流程。如今，交易幾乎完全是在屏幕上完成的，使用的電話會議工具包括Zoom、BlueJeans、思科Webex和微軟團隊。作為現場參觀的替代品，無人機被用於錄製視頻或現場會議。Feldgoise說，高盛在疫情期間提供諮詢的幾百筆交易中，超過95%的交易都是在沒有任何面對面交流的情況下完成的。他表示，無人機可能會繼續存在：「我們相信，它將永遠改變併購格局。」

高盛並不是唯一一家使用這項技術的投資銀行。這項技術最初用於軍隊，現在已開始廣泛應用於包裹遞送和大白鯊監控等領域。據了解摩根大通(JPMorgan Chase)流程的一名人士透露，該行是另一家在交易中使用無人機技術的公司。按收入計算，摩根大通的資本市場業務是全球最大的。銀行家們表示，技術變革改變了併購過程的通常節奏。過去，顧問們會把潛在買家篩選到少數幾個，比如五個，以便做管理報告。如今，由於這一過程的效率提高了，高盛和其他投行在後期階段與兩倍多的競標者合作，提高了成功匹配的機率。

（李梓瑞譯）