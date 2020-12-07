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紐約人壽 明年將發18億紅利

洛杉磯訊

紐約人壽宣布在2021年，將向保單持有人發放紅利、總額為18億美元。這是該公司連續167年發放紅利。

日前紐約人壽舉行了一場線上記者會，宣布在明年將向符合條件的參與保單持有人發放紅利，18億美元的金額是該公司有史以來第二高的紅利紀錄。

在向保單持有人提供有保證的現金值增長之外，持續167年發放紅利的能力，凸顯了紐約人壽專注力致的運營策略，長遠發展的投資方式，和持之以恆的財務實力。

紐約人壽董事局主席兼執行長Ted Mathas表示：「儘管2020年的全球疫情大流行造成了逆境，歷史性的低利率和經濟下行，紐約人壽仍然保持了超然卓越的財務實力，這得益於我們175年來駕馭掌控社會及金融挑戰的豐富經驗。儘管我們無法預測2020年發生的事件，但我們公司正是為了應對這樣的時刻而造就，我們史上第二高的紅利發放，強有力地印證了這一點。」

對現今在美國運營的800多家人壽保險公司的評級中，紐約人壽仍然是獲得四大主要評級機構，給予美國壽險公司最高財務實力評級的兩家公司之一。此外，由於紐約人壽加強了對其2778.3億美元的一般帳戶的策略性管理的能力，紐約人壽的盈餘與資產價值儲備仍然維持強勁走勢。

紐約人壽的戰略性業務提供了多元化收入，為公司基本的壽險業務提供了補充。這些收入為盈餘、分紅以及盈利作出了貢獻，並且能夠幫助減輕今天歷史性低利率帶來的影響。

「紐約人壽在策略井然，目標明確地與時具進的同時，並沒有忘記我們的角色和為誰服務」，Ted Mathas說：「這見證於我們持續不斷致力於打造紐約人壽1萬2000多位領先業界的理財專業人士團隊，而正是他們彰顯了業界人性化諮詢服務的力量。」

紐約人壽也將連續第五年支付參與互惠收入年金的紅利；收入年金已成為數百萬美國人的核心退休方案之一。根據LIMRA的資料，紐約人壽及其子公司仍然是收入年金名列前茅的提供者。

紐約人壽還將首次對2018年推出長期護理產品My Care支付紅利，其保單滿三年者將在2021年獲得分紅。

對於保單持有人而言，2021年的分紅驗證了他們向紐約人壽購買參與型人壽保險的決定。紅利可通過幾種方式為壽險保單增添價值。鑑於保單持有人的財務需求會隨著時間的過去而改變，許多人會利用紅利來增加人壽保險保障而無需額外核保，此舉又稱為「保費付清的額外保險Paid - Up Additions, PUAs」。藉由選擇PUAs，保單持有人可購買更多的現金值和壽險福利，同時他們的現金值將持續增加並可延稅。保費付清的額外保險(PUAs) 也有資格獲得分紅。

紅利可用於支付一部分保費，進而降低自付費用； 也可以用支票形式領取，用於保單持有人認為合適的任何用途；或將紅利作為存款留在公司以賺取利息。

紐約人壽保險公司 (www.newyorklife.com) 成立於1845年，副總裁孫東明在線上記者會中表示，紐約人壽是財富百強企業中前70名，為美國最大的互惠人壽保險公司，11位美國總統是他們的保戶。

紐約 保險 美國

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