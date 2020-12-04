實驗室培育的肉類 新加坡首次批准可食用

Eat Just首席執行官Josh Tetrick表示，今年的感恩節至少有一件事值得感謝：新加坡 監管機構向該公司頒發了首個人工養殖肉類產品許可。這一決定，為Eat Just在新加坡銷售實驗室培育的雞肉，鋪平了道路。

Eat Just以植物性雞蛋替代品而聞名。這也可能會吸引更多的競爭對手來到這個東南亞 國家，並可能促使其他國家效仿新加坡的做法。食品研究所執行主任布魯斯•弗里德里希在一份聲明中說：「一場關於未來食品的太空競賽正在進行中。」

在過去的十年裡，數十家初創企業試圖讓「細胞培養肉」美味又便宜，他們的最終目標是說服消費者放棄傳統肉類。與植物性肉類替代品製造商類似，Eat Just、Future meat Technologies和比爾•蓋茨支持的Memphis meat等初創企業認為，它們的產品對消費者更健康，對環境更有利。

「培養肉」是將動物脂肪或肌肉中的幹細胞放入培養基中培養，使細胞生長。然後將培養基放入生物反應器中以支持細胞的生長。Eat Just已經為獲得新加坡食品管理局的批准而努力了大約兩年。為了做到這一點，該公司必須滿足新型食品的食品安全要求，並證明細胞培養雞的生產過程是一致的。經過安全和質量檢驗，也符合禽肉的標準。「培養肉」蛋白質含量高，氨基酸組成多樣，無抗生素，微生物含量極低，如沙門氏菌、大腸桿菌等。Eat Just正在通過其他監管程序，以使其人造肉在世界其他地方獲得批准，包括美國 。Josh Tetrick表示，新加坡與其他國家的區別在於其「前瞻性思維和嚴謹」的方式。

Eat Just已經與新加坡當地的生產商合作，準備獲得監管部門的批准並最終銷售其養殖雞肉。（李梓瑞譯）