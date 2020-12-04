中心健保 完善福利包括海外醫療保障

您選擇了來年的聯邦健保 計畫了嗎？榮獲聯邦紅藍卡 計劃2021年長者選擇金獎的「中心健保」，提醒紅藍卡持有人，年度聯邦醫療保險 轉換期將於12月7日結束，在此之前，持卡人可以選擇或轉換一個新的聯邦醫療保險計畫。

中心健保聯邦紅藍卡計畫特別為民眾量身訂製了完善的福利。了解福利詳情可洽中心健保，免費電話1-888-526-0323，TTY: 711，每週七日，上午8時至下午8時。亦可向各保險經紀公司或保險經紀諮詢。

榮獲聯邦紅藍卡計劃獎勵Senior Choice Gold Award 2021的中心健保，其聯邦紅藍卡受許多長者喜愛，原因是他們提供許多紅藍卡不給付的醫療項目，譬如國外醫療等。他們完善福利包括：5萬元全球海外醫療保障、0元醫師看診、0元住院治療、0元普通藥(第一與第二等級)、0元門到門的交通車接送服務(42次單程接送/每年)、0元遠程醫療、0元針灸治療(24次)、每季度75元的櫃檯成藥補助、每月40元的健身房會員及課程補助、每年300元的鏡框鏡片補助、每年500元的助聽器材補助、完善牙科保障等。

中心健保依民眾的健康為中心，他們致力於以民眾的需要為出發，量身訂製豐厚的福利，無憂樂享生活。今年再一次贏得長者選擇金獎，也是政府對他們在洛杉磯縣及橙縣，提供優質聯邦醫療保險及服務的肯定。

「中心健保」更提供多種語言服務，幫助不能用英語溝通的長者，免除語言上的障礙。

透過中心健保的中文網站服務，可以輕鬆地查詢合約醫師、醫生名錄、專科醫生、醫院、專業護理院、緊急護理、行為治療師、眼科醫事提供者、耐用醫療器材供應商、和牙醫等選項服務。

另外網上還有詳細的會員項目說明，包含了指定代理人授權申請表、申訴與抱怨、糖尿病監測用品、詞彙釋義、如何看診、退保訊息、國家含保內容決定、Part D Drugs、隱私權聲明、等其他資訊都可在網上找到，網址www.centralhealthplan.com。