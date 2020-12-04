我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

中心健保 完善福利包括海外醫療保障

洛杉磯訊

您選擇了來年的聯邦健保計畫了嗎？榮獲聯邦紅藍卡計劃2021年長者選擇金獎的「中心健保」，提醒紅藍卡持有人，年度聯邦醫療保險轉換期將於12月7日結束，在此之前，持卡人可以選擇或轉換一個新的聯邦醫療保險計畫。

中心健保聯邦紅藍卡計畫特別為民眾量身訂製了完善的福利。了解福利詳情可洽中心健保，免費電話1-888-526-0323，TTY: 711，每週七日，上午8時至下午8時。亦可向各保險經紀公司或保險經紀諮詢。

榮獲聯邦紅藍卡計劃獎勵Senior Choice Gold Award 2021的中心健保，其聯邦紅藍卡受許多長者喜愛，原因是他們提供許多紅藍卡不給付的醫療項目，譬如國外醫療等。他們完善福利包括：5萬元全球海外醫療保障、0元醫師看診、0元住院治療、0元普通藥(第一與第二等級)、0元門到門的交通車接送服務(42次單程接送/每年)、0元遠程醫療、0元針灸治療(24次)、每季度75元的櫃檯成藥補助、每月40元的健身房會員及課程補助、每年300元的鏡框鏡片補助、每年500元的助聽器材補助、完善牙科保障等。

中心健保依民眾的健康為中心，他們致力於以民眾的需要為出發，量身訂製豐厚的福利，無憂樂享生活。今年再一次贏得長者選擇金獎，也是政府對他們在洛杉磯縣及橙縣，提供優質聯邦醫療保險及服務的肯定。

「中心健保」更提供多種語言服務，幫助不能用英語溝通的長者，免除語言上的障礙。

透過中心健保的中文網站服務，可以輕鬆地查詢合約醫師、醫生名錄、專科醫生、醫院、專業護理院、緊急護理、行為治療師、眼科醫事提供者、耐用醫療器材供應商、和牙醫等選項服務。

另外網上還有詳細的會員項目說明，包含了指定代理人授權申請表、申訴與抱怨、糖尿病監測用品、詞彙釋義、如何看診、退保訊息、國家含保內容決定、Part D Drugs、隱私權聲明、等其他資訊都可在網上找到，網址www.centralhealthplan.com。

聯邦醫療保險 健保 紅藍卡

上一則

世界晚報 全球新冠破150萬死 每九秒一人亡

下一則

LAX虛擬巡遊 不出門也能逛機場

延伸閱讀

新州可負擔健保 年底截止快申請

新州可負擔健保 年底截止快申請
紅藍卡優勢計畫健康問答 12/4前參加抽獎

紅藍卡優勢計畫健康問答 12/4前參加抽獎
健保更改及65歲醫療照顧保險免費諮詢捷保保險公司

健保更改及65歲醫療照顧保險免費諮詢捷保保險公司

台健保廢短期停復保 僑民支持 如能實施可體現公平

台健保廢短期停復保 僑民支持 如能實施可體現公平
紅藍卡福利計畫 審慎變更

紅藍卡福利計畫 審慎變更
長青保險 提供適合健保規畫服務

長青保險 提供適合健保規畫服務

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15
亞凱迪亞購物中心停車場黑五這天，已經不再難找停車位。（記者楊青／攝影）

世說新聞／直擊疫情下黑五 南加大賣場竟這光景

2020-11-30 03:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫