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金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

個人和企業 應為可能的稅務影響做準備

【洛杉磯訊】

美國的新任總統和副總統將於2021年1月20日正式上任。幾項醞釀之中的稅務改革卻已經引起了廣泛討論。如果遺產、贈與免稅額減少一半？如果個人、公司、資本利得稅率全面提高？如果Stepped Up Cost Basis和1031 Exchange，完全取消？都是受關切的問題。

互惠財富整理出以下各項税率問題，供納稅人參考：(一)個人所得稅稅率，目前可能的變化是；年收入超過40萬美元的納稅人，最高個人所得稅率從37%提升至39.6%。

(二)長期資本利得稅；「資本利得」是指資本商品，如股票和房產，在交易時所發生的資產升值。而「資本利得稅」就是針對資本利得所徵收的稅。目前可能的變化是(1)對收入超過100萬美元的納稅人所課征的長期資本利得稅率，從20%提升至39.6%。(2)如果資產不是轉移給納稅人的配偶或慈善機構，則超過10萬美元的未實現資本利得在個人離世或贈與時仍然需要被徵稅。「未實現利得」主要是指期初和期末兩個時間點之間，股票和房產等投資價值之間的差異。它不是本期已經實現的收益，而是在未來有可能發生的收益。

(三)遺產稅和贈與稅，目前可能的變化是(1)遺產稅、贈與稅以及代轉稅(GST)的最高稅率調整為45%。(2)原先的贈與或代轉終身免稅額為1,158萬美元。新規定下遺產稅和代轉稅的終身免稅額度可能降低至350萬美元，贈與稅的免稅額則可能降低至100萬美元。

(四)1031 Exchange目前可能的變化是(1)1031 Exchange(1031交換)被全面取消。目前的基本概念是，如果投資者可以在半年內把投資一處房產所得的資金、轉移投資到另一處房產上，則其資本利得稅可以延緩上繳。

(五) 目前Stepped Up Cost Basis（遺產增值稅階梯基數），可能的變化是被全面取消。互惠財富簡單舉例；目前如果20年前A花100萬美元購買了一棟房產，並在自己過世後由後代B繼承。如今，這棟房產的市值已經變為450萬美元，而B出售該房產得到了500萬美元，那麼B只需要按照50萬（500 - 450）美元的資產增值進行繳稅，而不是按照400萬（500 - 100）美元。

互惠財富表示，納稅人包括個人和企業，都應該為之後可能受到的稅務影響做好準備。互惠財富特別推出「Tiffany的午餐會」高端稅務專場活動，進行經驗和專業知識分享。諮詢電話877-728-8688。

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