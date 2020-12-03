福全健保 結合西醫治療和東方養生

在看選擇看醫生的時候，不少長者希望可以享受到中醫、中藥的福利 ，包括刮痧、針灸、推拿這些傳統的中醫療法。福全健保 提供的聯邦醫療保險 優勢計畫（Advantage HMO），它最大的特色就是結合西醫治療和東方養生療法，秉持有病治療，無病養生的理念，確保用戶的健康。

在專業醫師診療提供治療、預防或病後，術後的保養、中醫就可以提供溫和的養生調理。福全健保優勢計畫是一個零負擔的HMO計畫，用戶加入後，不僅每月的保費為0元，自付額也是0元，當長者去看家庭醫生和專科醫生時，掛號費都是0元，零元共同承擔額，每一年度最高的自付額也有一個上限。

而且福全健保優勢計畫包括處方藥物計畫，無需支付額外的費用，福全健保提供的福利包括牙科、眼科、聽力、處方藥，以及本地家庭醫生、專科醫生和醫院，此外還有中藥補品、按摩、反射療法、拔罐、太極、不限次數的針灸；牙齒方面每年有高達1600元的津貼可以做各種治療，還有每年420元的中草藥保養品和非處方成藥津貼。

政府提供的聯邦紅藍卡只支付醫院和醫生門診大約80%的費用，剩下的20%自付額由用戶自己承擔，同時根據規定，用戶還需要自費另外買處方藥物的保險，因此，很多長者會選擇加入一個HMO或者PPO計畫，來分擔剩下的花費。

疫情不穩定，疫苗還沒開始施打，長輩們也都非常擔心，害怕自己或者身邊的人如果出現疑似的症狀，會不會要花相當多的費用來治療。福全健保的優勢計畫，涵蓋所有的冠狀病毒相關的費用，對於確診的患者，不管是檢測、治療、住院甚至是交通費都是零負擔。

福全健保在網站上提供了非常多的資訊，告訴大家如何預防、如何治療，並且會主動的安排用戶的就醫和相關的服務。福全有詳盡的中文網站可供瀏覽，網址zh.clevercarehealthplan.com 。

根據客戶不同的文化背景和需要，為其量身定製優質的健保解決方案，福全健保服務團隊可以為客戶提供包括國語、粵語言的客戶服務，國語服務專線310-889-8978，714-650-8759，粵語服務專線714 650-8736。