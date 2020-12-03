我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

屋頂新鋪、補漏維護 林師傅專精

【洛杉磯訊】

來自台灣從事房屋建造有30餘年經驗的林師傅，專精屋頂新鋪、補漏維護、安全水壓清洗、噴漆屋頂。

林師傅表示，在降雨季節或曾經過地震後的屋瓦片裂開，屋頂漏水更易常見發生。尤其是屋頂屆齡30年以上，某些屋瓦片或瀝青瓦出現裂縫、瓦片鬆動、釘子凸出等，讓雨水往下漏，必須立刻修補。

修補屋瓦頂之前，他會先詳細檢查屋頂可疑之處，木條和木板有否腐蝕裂開，照相給客戶觀看了解，並確切說明原因和如何修護。曾經有一個客戶屋頂，上層和下層屋頂邊之間出現裂縫，前幾位修補技士僅用瀝青黏膠貼補裂縫N次了，但過不久下雨後繼續漏水。林師傅表示，後來其工程團隊用一大片鋁片從上舖下後，一勞永逸立馬停止漏水。

林師傅採用安全水壓清洗機和清潔劑清洗屋頂，接受室內室外難洗污垢服務。他說屋頂表面污垢、青苔藓、藻類和煙灰懸浮粒子都會擋住排水溝、屋頂吸收熱量會增加室內冷卻成本。

由於累積了多年承建新房經驗，了解不同房屋內外結構細節，林師傅表示，他都能聊如指掌，事半功倍幫客戶解決很多房屋麻煩問題。林師傅另一服務強項是修護、新建造Patio涼棚、露台、甲板和美化庭院設計。他會先繪圖、規畫設計圖表各項工程與客戶研究、估價至客戶滿意才開始動工。

林師傅工程團隊承接大小居家水電維護工程，包括新舖地板，屋頂，水管漏水，後院Patio涼棚，填舖泳池，內外油漆，櫉櫃浴室改造和檯面翻新，花園果樹造景，居家過濾水安裝，自動照明和內外影像與專業木工，水泥工程服務。免費估價。詳情可短訊或去電留言 626 - 272 - 3101 （國、粵、英語）。

台灣 地震

上一則

焚風再起 南加逾27萬戶恐斷電 橙縣最嚴重

下一則

失火後雨季將臨 聖蓋博大教堂架臨時屋頂

延伸閱讀

香港有線電視裁員40人 中國組全組辭職

香港有線電視裁員40人 中國組全組辭職
川普卸任前 美墨邊境趕建牆 盼完成450哩目標

川普卸任前 美墨邊境趕建牆 盼完成450哩目標
從吃喝打牌到索賄…四川官員貪千萬 一審判10年

從吃喝打牌到索賄…四川官員貪千萬 一審判10年
天花板漏水吊燈坍塌 8大道酒樓安檢後照常營業

天花板漏水吊燈坍塌 8大道酒樓安檢後照常營業
78區華埠直通環區道路 明年完工

78區華埠直通環區道路 明年完工

金線格蘭杜拉開工 移除百年橡樹

金線格蘭杜拉開工 移除百年橡樹

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15
亞凱迪亞購物中心停車場黑五這天，已經不再難找停車位。（記者楊青／攝影）

世說新聞／直擊疫情下黑五 南加大賣場竟這光景

2020-11-30 03:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報