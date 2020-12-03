屋頂新鋪、補漏維護 林師傅專精

來自台灣 從事房屋建造有30餘年經驗的林師傅，專精屋頂新鋪、補漏維護、安全水壓清洗、噴漆屋頂。

林師傅表示，在降雨季節或曾經過地震 後的屋瓦片裂開，屋頂漏水更易常見發生。尤其是屋頂屆齡30年以上，某些屋瓦片或瀝青瓦出現裂縫、瓦片鬆動、釘子凸出等，讓雨水往下漏，必須立刻修補。

修補屋瓦頂之前，他會先詳細檢查屋頂可疑之處，木條和木板有否腐蝕裂開，照相給客戶觀看了解，並確切說明原因和如何修護。曾經有一個客戶屋頂，上層和下層屋頂邊之間出現裂縫，前幾位修補技士僅用瀝青黏膠貼補裂縫N次了，但過不久下雨後繼續漏水。林師傅表示，後來其工程團隊用一大片鋁片從上舖下後，一勞永逸立馬停止漏水。

林師傅採用安全水壓清洗機和清潔劑清洗屋頂，接受室內室外難洗污垢服務。他說屋頂表面污垢、青苔藓、藻類和煙灰懸浮粒子都會擋住排水溝、屋頂吸收熱量會增加室內冷卻成本。

由於累積了多年承建新房經驗，了解不同房屋內外結構細節，林師傅表示，他都能聊如指掌，事半功倍幫客戶解決很多房屋麻煩問題。林師傅另一服務強項是修護、新建造Patio涼棚、露台、甲板和美化庭院設計。他會先繪圖、規畫設計圖表各項工程與客戶研究、估價至客戶滿意才開始動工。

林師傅工程團隊承接大小居家水電維護工程，包括新舖地板，屋頂，水管漏水，後院Patio涼棚，填舖泳池，內外油漆，櫉櫃浴室改造和檯面翻新，花園果樹造景，居家過濾水安裝，自動照明和內外影像與專業木工，水泥工程服務。免費估價。詳情可短訊或去電留言 626 - 272 - 3101 （國、粵、英語）。