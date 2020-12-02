防個資遭竊 國稅局12月3日講座

【洛杉磯 訊】第五屆全美稅務安全宣導周活動將於11月30日至12月4日期間舉行。為了貼近華人社區，國稅局 （IRS）邀請華興保險（KCAL Insurance Agency）、北美華人會計師協會（SACPAA）聯合宣導，訂3日下午2時舉辦「國稅局資安 保護線上講座」，呼籲民眾在2021年報稅時間臨近時提高警覺，留意個人資料和帳號，避免個資外流。歡迎踴躍報名參加。

當天多位嘉賓將以「識別常見身分盜竊和資安釣魚陷阱」、「保護資安，設定強力有效的密碼」、「企業如何防禦網絡攻擊和數據盜竊」、「稅務從業人員的資安保護」等各類資安資源做介紹。

出席者包括國會眾議員趙美心（Judy Chu）、國稅局外聯部總監Derek Ganter、國稅局犯罪調查部探員Erik Bodden、國稅局外聯部聯絡員Narina Bchtikian、聯絡員Lisa Hamilton、聯絡員Lourdes Jimenez、聯邦小型企業管理局洛杉磯區域總監Ben Raju、洛杉磯消費者商業事務局調查員Janet Godoy、北美華人會計師協會前會長施啟祥、及華興保險總裁張國興。

線上講座需預先報名，報名鏈接：http://bit.ly/TaxSecurity2020。