天氣轉涼 太子金牌沖劑保護你

太子金牌快清感冒靈。

今年是非常嚴峻的一年，隨著天氣轉涼，流感病毒總是不缺席，據BBC科學與健康專欄指出，每個流感季節全球都有多達500多萬人感染，病毒的變異速度極快，今年加上新冠病毒肆虐，兩者交錯感染的風險大幅增加。因此，主動防疫與個人保健的工作格外重要。

美國 醫學新聞媒體Medical News Today指出，防範流感除了多休息、保持體力外，可嘗試草本茶或維生素。

除了接種流感疫苗 ，太子金牌針對防範流感，特別研發了板藍根、傷風靈及感冒靈沖劑，其效果顯著，多年來獲得良好口碑。太子金牌板藍根能清熱解毒，舒緩喉嚨腫脹、口乾舌燥等狀況，同時能增強底子，有效預防感冒。遇打噴嚏、鼻塞、流鼻水和喉嚨痛等輕微症狀，可嘗試特效傷風靈。至於輕微頭痛發燒、身體疲乏無力、全身肌肉痠痛等症狀，則可服用快清感冒靈（見圖）。

面對本次疫情 ，太子金牌特別從國內取得中國國務院官方特別推薦「三藥三方」的二號方 – 宣肺敗毒方，此方能宣肺化濕、清熱透邪、洩肺解毒，疫情期間在武漢方艙臨床使用，對改善輕症患者症狀，效果十分顯著。美國太子行以此方為基礎，經改良製成「太子金牌宣肺敗毒顆粒沖劑」，其專利配方特別高濃縮，每小包沖劑相當於30克優質中藥材提煉，無須熬煮，更方便攜帶與服用。

太子金牌中草藥茶系列由中國傳統保健品的草本專家研發而成，其採取優質的天然草本植物為基礎，獨家調配研製，並以科學方法將之提煉為濃縮沖劑配方，完整保留純天然草本的藥理效果，無西藥副作用。逾30年來，太子金牌致力於研發純天然草本配方產品，是美國東方草本保健茶系列的先驅品牌。在防疫時刻，家中可常備太子金牌沖劑。

太子金牌傷風靈、感冒靈，板藍根、宣肺敗毒顆粒沖劑，於各大華人超市及零售點均有發售，詳情歡迎去電美國太子行1-800-732-2328，或瀏覽網址popus.com。