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昌興珠寶名錶 歲末感恩最豪禮

【洛杉磯訊】
寶格麗Serpenti Seduttori鎏光蛇影腕錶。
寶格麗Serpenti Seduttori鎏光蛇影腕錶。

歲末感恩餽禮或犒勞自己，獨特新穎的瑰麗珠寶或超凡卓越的頂級名錶，不但賞心悅目，也可陪伴左右，帶來日日好心情。昌興珠寶展銷世界高級腕錶及珠寶，各品牌於佳節力推全新系列，精采紛呈。

寶格麗 ( Bvlgari ) 開創性的實現珠寶工藝、與瑞士製錶技藝的巧妙融合，成就每款時計作品的傳世精髓，成功奠定了在業界的獨特地位。寶格麗Serpenti Seduttori (見圖) 鎏光蛇影腕錶，呈現璀璨迷人的閃耀光芒。標誌水滴狀錶頭，呈現纖薄質感，彰顯高級珠寶的獨特魅力。

來自法國的時尚品牌Messika，重在設計獨特新穎富表現力，成為珠寶界新寵。Move系列以流動式鑲鑽為亮點，讓鑽石隨身體擺動而流，添上動感，使原本耀目的鑽石更為亮眼。三種金色配上鑽石，精湛工藝， 無與倫比，Messika珠寶都是時尚女性的最佳選擇。

歷史悠久的瑞士品牌浪琴錶，擁有超凡卓越的製錶工藝。Longines Spirit系列勇於突破，全新系列融合創新與傳承，以當代線條和元素詮釋傳統飛行錶特色。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 地址140 W. Valley Blvd. #119，San Gabriel，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址18436 Colima Rd.，Rowland Heights，電話 (626) 810-8883，網址www.chonghing.com。

聖蓋博 香港 羅蘭岡

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