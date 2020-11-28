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新法教育學院年度優惠來了 12月12日線上講座

【洛杉磯訊】

新法教育學院(Flex College Prep)年度優惠來了，全年度最大的升大學折扣即日起開始至11月30日止，歡迎家長及學生上官方網站flexcollegeprep.com查閱，或電408-252-7742或510-673-2219查詢。

該教育學院表示，今年度因為疫情緣故，升大學過程也有許多不確定性及變化，但不論如何，想要進入排名前25的頂尖名校，仍然要付出更大的努力。此次折扣包括大學入學文書協助、課程優惠、私人家教Bonus小時數、冬季標準考試加強班等折扣更多。

另該教育學院舉辦「線上互動式講座」，於12月12日(周六)上午10時至11時30分，主題內容為「東岸名校入學祕辛、如何打造成功的申請方程式」。而12月19日(周六)上午10時至11時30分，主題內容為「如何打造成功又令人期待的加大申請個人檔案、西岸名校入學面面觀」。

線上互動式講座陣容有：前約翰霍普金斯大學入學審核官Maddie Kern、耶魯大學前入學審核官Rob Jackson、前洛杉磯加大入學委員會成員Anjali Waswani、及前南加大入學審核官Wilson Vu等。

在疫情之下，大學入學的申請過程中充滿了許多不確定性，若要爭取頂尖大學的入學許可，各個方面都要很全面才能被列入考量，需及早釐定方向、策略及學校名單。

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