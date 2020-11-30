韓國CUCKOO福庫電飯鍋一鍋多用 獲獎多次

韓國知名品牌CUCKOO福庫電飯鍋

韓國知名品牌CUCKOO福庫電飯鍋(見圖)，是目前韓國銷售第一的品牌。産品遍布全球30多個國家和地區，並多次獲韓國節能部門國家大獎。

CUCKOO福庫電飯鍋在産品品質和功能方面，除了可以13小時智能預約、17分鐘快速煮飯、超大觸屏智能菜單設計之外，還獨創糙米發芽技術，使營養價值高於白米的糙米發芽飯，同白米一樣鬆軟、可口，並有降血糖 、促進皮膚新陳代謝的功效。

福庫電飯鍋百分之百使用醫用不鏽鋼。不僅電飯鍋的內蓋，即使在高溫 、高壓之下，幾乎不會發生氧化反應，避免了細菌的孳生之外，長久使用依舊節淨如新；只要輕鬆一轉，鍋蓋分離，清水一沖，乾淨如新，簡單輕鬆，分離安全。還包括電飯鍋內膽裡、外，也全部進化為不鏽鋼，其特徵就是可以長久維持如同新煮好米飯的口味。

另外，福庫電飯鍋創新發明了「智能中文語音系統」，讓用户不用擔心因錯誤操作而浪費時間。還有「雙重高壓專用密封圈」的專利技術，讓電飯鍋在高溫、高壓環境下長期使用，蒸氣和壓力也不會洩漏。

CUCKOO福庫電飯鍋，能燉、蒸、煮，樣樣精通，無水燉肉，更是營養美味，真正做到了一鍋多用，給炊煮過程帶來全新的體驗，更方便了千萬家庭的生活。最新的CUCKOO福庫電飯鍋在華人 各大超市均有銷售。