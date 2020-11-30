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自然醣褐藻糖膠 AHCC感恩聖誕優惠

【洛杉磯訊】

自然醣褐藻糖膠AHCC推出感恩聖誕優惠：購買10瓶膠囊裝免費送價值540元三瓶，及購買8盒濃縮液免費送價值800元1盒，兩大組合優惠活動，並提供免運費寄美加、中港台，可電1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.naturemdc.com，限時優惠。

該公司表示，於1996年第55屆日本重症學會中，首次發表了褐藻糖膠成果，褐藻糖膠是高分子多醣體，能刺激腸道免疫細胞活性，從而提升免疫力，減輕化放療的副作用。褐藻糖膠含豐富的水溶性膳食纖維，能刺激腸胃蠕動，軟化糞便，減少有害物質在腸道內停留，能促進腸內益生菌生長、抑制幽門螺旋桿菌，更能穩定血糖，清除血管壁上的壞膽固醇。褐藻糖膠具有抗氧化能力，有助於保護細胞，並預防因自由基產生的細胞變異。有研究指出，連續12個星期，每天服用１克的褐藻糖膠能減少52%的關節炎症狀。如想達到預防效益，建議每天攝取１克的褐藻糖膠，如重症或化放療的病人，每天需要攝取2克或4至8克的褐藻糖膠，才能發揮效果。

自然醣褐藻糖膠AHCC產品包含了兩種高純度的褐藻糖膠精華、日本AHCC和巴西蘑菇菌絲體萃取物。提供膠囊裝和濃縮液兩種包裝，對於保健、術後保養、慢性生活病與初中期的病人，建議購買膠囊裝，每瓶有160顆。對於吞嚥困難、身體虛弱、化放療副作用嚴重或中晚期的病人，則推薦服用吸收快、含量高的濃縮液，每盒有50包。

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