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加州衛生官員：做好抗疫5建議 為健康把關

【洛杉磯訊】

疫情是擺在眼前的事實。隨著疫情病例日益增長，新增病例數一天不降，我們生活就一天不能恢復正常。加州公共衛生部代理州公共衛生官員Erica S. Pan, MD, MPH建議，在晚上10點到凌晨5點之間待在家中、停止出行是保護我們自己與他人的最好方法。虛擬晚餐、食物遞送、打電話或Face Time聊聊，以及與我們自己家中的成員共進晚餐都非常簡單易行。如果一定要離開家，讓下面五條建議幫你把感染風險降到最低。

建議1戴口罩：COVID-19是通過空氣傳播的，口罩可以把感染或傳播的風險降到最低。在每次使用之間，丟棄用過的口罩、並清洗可重複使用的口罩也是非常關鍵。因為口罩是一層保護屏障，它通過吸附細菌來維護他人的安全。

建議2洗手：在開門或買菜等時候，你手上可能會沾染細菌。經常用肥皂和溫水洗手20秒，可幫助消滅手上的細菌，把風險降到最低。

建議3保持社交距離：時刻注意在人與人之間留有足夠的距離。聚會盡量在戶外進行。如果你做東張羅一場聚會，事先把安全規定講明，可以在客人來到後避免很多的不確定與尷尬。社交距離意味著與另一個人保持6英尺或大概兩臂長度的距離。研究者們相信40%的感染者均無症狀，並且很多人都不知道自己無意中可能把病毒擴散到社區。專家說，這些攜帶者沒有症狀，在公共場所佩戴口罩（並保持社交距離）則變得更加重要。

建議4不要分享：分享食物、衣物以及資源是關愛的具體表現。但是現在這個困難時期，分享會對健康與安全造成威脅。雖然最安全的選擇是不要聚會，但如果真的與親人們見面了，避免那些容易傳播病菌的傳統習俗，以確保安全。一些容易避免的行為包括從同一個盤子或杯子裡吃東西，用各自的餐具從公碗裡夾菜，或在打招呼時隨便親吻/擁抱親人。

建議5必要時自我隔離：無論有症狀與否，檢測呈陽性，還是已表現病症但尚未被檢測，都不要出行。在一個與他人分開的房間裡進行自我隔離，用單獨的衛生間、毛巾和餐具，並在任何與他人接觸之時佩戴口罩。盡可能安全的照顧好自己與親人，就特別要留意清理各個表面以把感染的風險降到最低。在安全的時候去做檢測。檢測是免費的、保密的、並且遍布加州各個社區。

請記住，如果要聚會請保持小規模 ——不要邀請兩家以上的客人，並保持簡短。你可以幫助防範COVID-19的傳播，並為減少亞裔美國人的死亡做出重要的貢獻。瞭解更多有關COVID-19資訊、保持健康與降低感染風險的舉措，以及如何照顧生病的親人， 可訪問www.COVID19.ca.gov。

檢測 社交距離 加州

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