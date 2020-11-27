Sesame Grill炸雞 美味香脆

Sesame Grill的炸雞套餐。

喜歡吃炸雞嗎？Sesame Grill老闆表示，炸雞要好吃，一定要肉質新鮮，才能鮮嫩多汁，加上使用高級食用油，炸出來的雞才會好吃。世界日報U視頻「美食不打烊」，今天介紹Sesame Grill的炸雞。

位於亞凱迪亞 的西餐廳Sesame Grill，自推出炸雞後，吃過的人很多都一再點餐，有些客人還在微信 臉書等平台昭告親友。

Sesame Grill的炸雞套餐8.75元起，包括約半磅重炸雞（3片）、生菜沙拉、新鮮法式軟麵包及薯條。最受歡迎的5片炸雞套餐12.75元，份量夠2人吃。

該店強調新鮮，所有食品，當顧客下訂單，才上粉去炸。除了受歡迎的套餐，也加了新品：巨型雞漢堡（麵包是店家當日現做）份量十足，內含炸雞又大又實惠。還有新鮮炸8片小雞塊包括飯料檸檬汁，收費7.85元、另有酥炸7片大明蝦等。飲料有新鮮西瓜汁32安斯大杯2.95元 、32安斯芒果汁是新鮮芒果現打、草莓或綜合果汁smoothies 打6折。

Sesame Grill因為新冠疫情 對餐館的影響，採外賣形式，訂餐電話626-821-0288 ，地址308 E. Huntington Dr., Arcadia。