長青保險 提供適合健保規畫服務

一年一度「耆英健保 計畫」開放轉換期即將在12月7日結束，「長青保險」長期提供免費的個別約談、或是線上服務的健保說明，歡迎需要諮詢聯邦健保計畫或是獲取更多資訊者可去電洽詢。

長青保險表示，耆英長者們可能會問，要如何選擇最適合自己的健保計畫？明年藥錢會漲價嗎？其實Medicare(聯邦醫療保險 -所謂的紅藍卡 )是聯邦政府為工作滿十年退休的65歲長者、或領取傷殘福利兩年者的保險計畫。

對已經有參加耆英健保計畫的長者，一般會有的疑問包括：我需要換保險嗎？什麼是補充保險？PPO和HMO的分別？藥物保險的負擔是什麼？什麼時候應選用醫療網？等等相關疑問，長青保險表示，他們可作為你的諮詢顧問。

長青保險是一家耆英健保代理公司，由一群擁有醫療相關背景且具有熱忱、近30年豐富經驗的保險經紀人團隊，提供聯邦醫療保險相關訊息、及第一手耆英健保資料等服務；並有多位精通 國、粵、閩南、上海、潮州、臺山、越、菲、泰、馬來以及西班牙語的專業保險經紀人團隊。該公司會根據你的需要來提供健康保險計畫產品，並承諾提供優質親切高效率的客戶服務。

長青保險提供的服務還包括：專業健保及醫療諮詢、健保計畫各式產品、他們也代理多家優質健保計畫：HMO、MAPD、PPO、Supplement補充保險、PDP藥保，藍十字、藍盾健保、中心健保、聯合健保、福全健保、康寧健保、環球健保、惠安納健保、 Aetna、Alignment、SCAN、Silverscript、WellCare。

諮詢電話1-888-801-1829 （周一至周五上午9點至下午5點）。