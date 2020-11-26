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香港陳李濟藥廠產品系列 全美上市

【洛杉磯市訊】
陳李濟追風蘇合丸
陳李濟追風蘇合丸

香港陳李濟產品系列，原裝進口，香港制造，現已全美上市。美國蘇氏藥業公司是其全美總代理。

蘇氏藥業表示，清同治年間（公元1856 至1875年)，同治皇帝偶患感冒、腹痛吐瀉不止， 服用「陳李濟追風蘇合丸」奏效，遂欽賜「杏和堂」為封號，以資表彰。陳李濟追風蘇合丸驅風理氣，有效紓緩感冒，咳嗽痰涎，胸膈飽脹，頭暈目眩，產後風氣，嬰孩吐乳。治療感冒咳嗽，同時服用追風蘇合丸、及附子理中丸效果更好。

陳李濟是由陳、李兩家始創於明朝萬曆27年（公元1600年），明未清初自創立迄今，陳李濟藥廠不斷以地道中藥材，精製高品質傳統中成藥。香港陳李濟藥廠秉承祖訓，選料求純正地道，遵家傳古方炮製。藥丸均由中藥材及蜂蜜合成，均因其經濟、療效顯著而能廣為留傳400多年。陳李濟藥廠用蜂蠟及木蠟製成之外殼，確保被封裝之蜜丸長期保質，至今仍有許多藥廠仿傚。

陳李濟附子理中丸補脾暖胃，主治中氣虛寒，夜咳不止，常吐寒痰，脾胃虛弱，不思飲食，中寒氣滯，遍體寒凍，老年氣弱。陳李濟養心寧神丸益精，固氣養心，主治憂思過度，驚悸失眠，頭暈目眩。陳李濟寧心補腎丸清心寧神，主治房事過多，腎水日虧，憂思過度，精神困倦。

查詢可去電美國蘇氏藥業公司免費專線1-888-221-3496，或上網 www.solsticemed.com。

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