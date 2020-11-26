Umeken 人氣健康食品年度優惠

Umeken酵素丸

一年一度的感恩季節，日本 人氣健康食品Umeken特推出購買88元以上就有免費贈品，還有九折優惠，買越多送越大。另外購買以下產品：酵素丸，B葡聚醣，Lipopo脂多醣，可享50元折扣，另加送一個月的量價。優惠至12月底截止。

Umeken表示，七年連續暢銷的Umeken酵素丸，它給生命帶來活力。如果人體內酵素減少或嚴重不足時，各種老化現象就會出現，並且會使身體的免疫力 降低。每天補充酵素，可讓新陳代謝比較平均分配至各個器官，維護健康和年輕，豐富的抗氧化物SOD，可延緩衰老。

女性喜愛的L&B功能性化妝品，可改變膚質，讓巨噬細胞活躍起來，L&B保濕精華素含有提高皮膚彈性的特殊乳化劑和保濕成分，防止皮膚迅速老化。L&B獨有的特殊成份給虛弱的皮膚補充生命力，讓皮膚更水嫩、彈性、減少皺紋。

Umeken的發酵礦物質L鈣100%純天然，是一種水溶性營養補給品，從發酵天然甜菜根提煉而成，吸收率高，水溶性佳、不會造成胃潰瘍、消化障礙、便秘等副作用。食用簡單方便，可加入米飯內、湯或飲用的水中，不影響食物的味道及外觀。適合正在成長中的青少年、兒童、孕婦、哺乳期女性、骨質虛弱的成年和老年人士。

UMEKEN創建於1947年，68年來公司就研發、開發和生產了150個健康產品，在國際市場不斷地用優質產品展示實力。訂購電話1-888-747-3311（國語），詳情可上網www.umeken.com，也可至附近的專賣店洽詢，公司在13012 Moore St. Cerritos CA 。