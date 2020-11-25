德成行 重量級折扣迎感恩聖誕

德成行山珍海味門部貨品齊全，感恩聖誕折扣優惠。

不凡的2020年歲末，迎來感恩及聖誕兩大節日，「德成行」秉持健康生活理念，將持續推出高達對折重量級的折扣優惠，同時，積極分享養生滋補品的知識，提高民眾免疫力。

德成行是全美洲最大且齊全的山珍海味及乾貨 零售批發商之一，舉凡美國 花旗參、金絲燕窩、冬蟲夏草、中藥、花膠、海參、乾貝、鮑魚及各類山珍乾貨等，貨全質佳。此外，在德成行還可買到東方廚具，傳統美食，月子調理，家鄉小食，香火節慶商品。許多老顧客經常在店內可以逛上大半天，認為德成行商品種類繁多，超過官方宣傳，在這裡連時鮮蔬菜都買得到，彷彿找到家鄉市集的感覺。

40多年來，德成行一直堅持忠誠服務，選擇優質商品，在洛杉磯有四家門市店面及網上商城，為美國華人 提供便捷舒適的購物體驗。疫情 期間，德成行琳瑯滿目的購物網站，不僅提供LA地區顧客更多的方便性，亦成為受外州華人消費著相當愛用的網購管道。

德成行在蒙特利公園市有兩家店舖：122 W. Garvey Ave. ，電話(626)288-8788，401 E. Garvey Ave. ，電話(626)307-0794，工業市店在 17520 Castleton St., ，電話(626)322-2800，羅蘭岡店在1457 S. Nogales St.,，電話(626)839-0022。營業時間是早上九點到下午六點。德成行網址 www.TSemporium.com。