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福緣素食 獨特北京風味

洛杉磯訊

北京風味素食餐廳「福緣素食House of Fortune」，與眾不同的菜色，歡迎點餐外賣。

他們的招牌菜有：木須肉、素口水雞、素肉蒸包、魚香肉絲、素酸菜魚、回鍋肉、干燒魚、素北京鴨、孜然炒肉、素肉夾饃、素京都肉餅、糖火燒、蕃茄炒素蛋、蘭州牛肉湯麵、火鍋、豆酥豆腐、素白切雞、西芹腰果百合、咖哩蔬菜、左宗雞等。

其中「素京都肉餅」是香Q的餅皮裡鋪了層鹹香的素肉末，讓整個餅口感多了不同的層次；而「素肉夾饃」則是紮實的饃包著素肉末和香菜，越嚼越能吃出麵香味；「糖火燒」是店家手工自製的傳統北京小吃，層層麵皮抹著芝麻醬和紅糖。「豆瓣魚」是老闆自己手工特製，油炸後外酥內嫩再淋上甜酸醬料。

還有麻辣湯底的火鍋，有四種湯底可選；而「蘭州牛肉湯麵」是以蘿蔔熬的高湯為基底，清甜的湯頭帶點微微的麻辣。

「福緣素食」的菜色相當多樣化（如圖），並且提供兒童套餐。業每日上午11時至下午8時，七天營業。 Chino 分店位71號Grand Ave出口，地址13788 Roswell Ave, Suite 101。電話下單可打909-517-2988。羅蘭岡分店位18425 Colima Road, （太平洋廣場二樓），電話下單可打626-269-0999。網址是www.houseoffortuneveg.com，送貨公司是Grubhub。

北京 羅蘭岡

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