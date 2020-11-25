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橙縣豐田汽車 感恩節優惠攻略

洛杉磯訊

橙縣豐田(Tustin Toyota)汽車經銷商「感恩節優惠大攻略」，即日起至11月30日止，推出油電車或汽車0%利率優惠，有關詳情可電909-618-7916找華人部執行長David陳查詢。

該汽車經銷商0%利率優惠的油電車或汽車，包括有2020年的Camry、Avalon、Prius、Rav4、Highlander、Supra、CHR、Sienna等豐田受歡迎種類。此外，另36個月的特價租賃優惠計畫中，有2020年Camry SE特價每月239元加稅、2020年Sienna LE特價每月379元加稅。而39個月的特價租賃優惠計畫中有2021年Corolla LE特價每月189元加稅、2021年CHR LE特價每月209元加稅、以上的租賃計畫需付1999元頭款。2021年Sienna全新改款的油電混合車款正在熱銷中。而其他如Yaris、Tacoma、4Runner、Land Cruiser、Sequoia等均有特價優惠，歡迎咨詢或預約試車。

Tustin Toyota是橙縣大型的豐田汽車經銷商，擁有20000呎展示廳，大量存貨，價格合理，服務周到，陣容強大的亞裔銷售團隊，精通各種方言，經驗豐富。對於一些剛到洛杉磯，還沒有來得及建立信用的留學生或新移民，或需要買車卻擔心自己的信用分數不夠好的人，在橙縣豐田汽車經銷商買車，無信用或壞信用都不用擔心，他們會盡力幫助解決問題。

Tustin Toyota地址36 Auto Center Drive, Tustin, CA，在57號公路南面近5號公路旁。

汽車 豐田 橙縣

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