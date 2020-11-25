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福全健保 諮詢方案可抽禮物卡

洛杉磯訊

聯邦保險轉換期將於12月7日截止，你的聯邦醫療保險是否完整？你是否知道在傳統醫療保險下，新型冠狀病毒醫院治療的費用可能高達1萬2614美元？「福全健保優勢計畫」提供所有與新型冠狀病毒相關的服務，包括測試、治療和接送，你不用負擔任何費用。

如果你有「紅藍卡」，可以至福全健保網站註冊、獲得額外的福利。而且福全健保現正舉行每周抽獎活動，每個去電者都有機會獲獎。

他們的計畫包括聯邦健保所有的醫療、和更多的福利如下：每次就診0自付額、RX處方藥、和其他更多福利如牙科檢查和清潔（價值240元）、眼科檢查（價值120元）、聽力檢查（價值100元）、助聽器補貼最高1500元、針灸治療不限次數（價值2600元）、東方養生療法12次醫療（價值600元）、全面性的牙科保健治療 – 最高津貼可達1600元、眼鏡和隱形眼鏡津貼300元、最高440元非處方藥和中草藥保養品的津貼、和太極拳的課程（價值1040）。

在華裔社區，傳統的東方醫學占據重要地位。東方醫學重視在疾病發生前通過保健和身體調理的方式提前預防，福全健保（Clever Care Health Plan）將東方醫學融入醫保方案中，從而為客戶提供了更加個人化和全面化的醫療方案。

福全健保現正舉行「Clever Care Medicare 101」每周抽獎活動，從即日起至12月7日截止，每個星期一進行抽籤，只要去電了解他們有關的更多信息，每個去電者都有機會獲獎（不需要加入福全健保計畫）：第一名有200元Amazon禮物卡、第二名有100元Amazon禮物卡、第三名有50元Amazon禮物卡。獲獎者將通過電話或電子郵件收到通知。他們的電話是1-833-365-1888（TTY:711）。

福全健保提供了超過1萬5000名家庭和專科醫生、50多家主流醫院的服務。他們的特約醫院合作夥伴包含Providence Saint Joseph Health Hospitals、CHA Hollywood Presbyterian Hospital、Good Samaritan Hospital、Queen of the Valley Hospital、Avanti Hospitals、Keck Hospital of USC、Tri-City Medical Center、UCSD Health、Dignity Health Hospitals、Methodist Hospital等等和更多合作夥伴。

除了完善的計畫產品，他們根據文化差異，以會員所通曉的語言，提供更優質的醫療保健解決方案。他們的客戶服務團隊提供多國語言服務，包括國語、粵語、越南語、韓語、塔加拉族語、西班牙語、高棉語、泰語等眾多語言。

想瞭解更多有關福全健保優勢計畫及細節詳情，可去電他們的中文專業顧問 Tracy Wang（國語）714-650-8759，或Eric Chen (廣東話) 714-650-8736。或至他們的中文網站zh.clevercarehealthplan.com。

健保 聯邦醫療保險 福利

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