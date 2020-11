福全健保 諮詢方案可抽禮物卡

聯邦保險轉換期將於12月7日截止,你的聯邦醫療保險 是否完整?你是否知道在傳統醫療保險下,新型冠狀病毒醫院治療的費用可能高達1萬2614美元?「福全健保 優勢計畫」提供所有與新型冠狀病毒相關的服務,包括測試、治療和接送,你不用負擔任何費用。

如果你有「紅藍卡」,可以至福全健保網站註冊、獲得額外的福利 。而且福全健保現正舉行每周抽獎活動,每個去電者都有機會獲獎。

他們的計畫包括聯邦健保所有的醫療、和更多的福利如下:每次就診0自付額、RX處方藥、和其他更多福利如牙科檢查和清潔(價值240元)、眼科檢查(價值120元)、聽力檢查(價值100元)、助聽器補貼最高1500元、針灸治療不限次數(價值2600元)、東方養生療法12次醫療(價值600元)、全面性的牙科保健治療 – 最高津貼可達1600元、眼鏡和隱形眼鏡津貼300元、最高440元非處方藥和中草藥保養品的津貼、和太極拳的課程(價值1040)。

在華裔社區,傳統的東方醫學占據重要地位。東方醫學重視在疾病發生前通過保健和身體調理的方式提前預防,福全健保(Clever Care Health Plan)將東方醫學融入醫保方案中,從而為客戶提供了更加個人化和全面化的醫療方案。

福全健保現正舉行「Clever Care Medicare 101」每周抽獎活動,從即日起至12月7日截止,每個星期一進行抽籤,只要去電了解他們有關的更多信息,每個去電者都有機會獲獎(不需要加入福全健保計畫):第一名有200元Amazon禮物卡、第二名有100元Amazon禮物卡、第三名有50元Amazon禮物卡。獲獎者將通過電話或電子郵件收到通知。他們的電話是1-833-365-1888(TTY:711)。

福全健保提供了超過1萬5000名家庭和專科醫生、50多家主流醫院的服務。他們的特約醫院合作夥伴包含Providence Saint Joseph Health Hospitals、CHA Hollywood Presbyterian Hospital、Good Samaritan Hospital、Queen of the Valley Hospital、Avanti Hospitals、Keck Hospital of USC、Tri-City Medical Center、UCSD Health、Dignity Health Hospitals、Methodist Hospital等等和更多合作夥伴。

除了完善的計畫產品,他們根據文化差異,以會員所通曉的語言,提供更優質的醫療保健解決方案。他們的客戶服務團隊提供多國語言服務,包括國語、粵語、越南語、韓語、塔加拉族語、西班牙語、高棉語、泰語等眾多語言。

想瞭解更多有關福全健保優勢計畫及細節詳情,可去電他們的中文專業顧問 Tracy Wang(國語)714-650-8759,或Eric Chen (廣東話) 714-650-8736。或至他們的中文網站zh.clevercarehealthplan.com。