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也芮護士助理課 11月底前註冊優惠

洛杉磯訊

位於羅斯密市的也芮護理學院，提供專業護理培訓課程多年，為加州衛生部、教育部批准的職業培訓學院。目前的護士助理課程為網路現場視頻授課，早晚班都可報名參加。11月月底前註冊有優惠，新班12月9日開課。

該學院表示，學生在家就可以使用電腦或手機學習，通過視頻和老師互動，效果和在課堂裡一樣。學生繳一次學費可以免費跟讀多次，適合18至27歲青年或領失業金人士（可協助申請政府補助）就讀。護理行業為疫情期間急需人的職業，歡迎報名，電話626-572-7231，地址2209 San Gabriel Blvd, Rosemead，網址www.st-inst.com。

該學院表示，學生通過考試後，即介紹到各大療養機構工作，工作穩定不擔心失業。該課程採用英文授課，課前或課後中文輔助的教學方式，通過考率達百分之九十以上。 護士助理也是大學註冊護士的必修基礎課，是進入護士行業的基礎台階。沒有英文基礎的可選擇初級護理課程，不用考執照，學時滿即可獲加州教育部授權頒發的初級護理證書，並提供工作。

除提供以上各課程外，另設HHA&RNA（家庭高端護理及復健護理）課程，證書可分別抵CNA再教育學分，還開設CNA ,CEU再教育學分課程以及CPR急救証書培訓課程。

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