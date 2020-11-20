試車報告／全新 KIA 2021 Turbocharged K5 勢將重磅登場震撼中型轎車市場

對於無精打采的轎車市場，Kia有話要說。陳詞濫調已被取消，迎接全新K5。2011年Kia推出Optima，在業界取得輝煌成就，而十年後的今天，Kia汽車美國 公司 推出全新的K5中型轎車，再次重塑對未來的願景。

大膽革新的個性

K5具有強勁而棱角分明的設計語言，展現了該品牌的大膽與激情，此外還擁有

●模仿鯊魚皮的前格柵設計和雙鍍鉻排氣管（GT-Line，GT）

●標誌性「心跳」LED日間行車燈和尾燈，以及可選擇的虛線LED燈，橫跨後行李箱蓋

●後玻璃上的亮黑色貼花裝飾凸顯了快背輪廓，同時保持了轎車的功能性和載貨空間

●全新設計的16、18或19英寸合金輪穀（18和19英寸輪報配有運動型Pirelli P-Zero輪胎）

重新設計的信息娛樂顯示器毫無違和感地延伸到儀表板，與駕駛艙的開放佈局保持協調一致，並且營造出未來派的立體佈局和以駕駛員為中心的空間。 其它內飾亮點包括：

●不同等級車型擁有多種高級和運動型內飾選擇，包括紅色人造革座椅，緞面鍍鉻金屬裝飾和木質外觀裝飾的儀表板和車門面板

●全景天窗

●平底運動型方向盤（GT-Line，GT）

一切的根本

K5的全新個性始於先進的第三代「N3」汽車平台，而該平台將成為未來Kia車型的基礎。與其上一代相比，使用全新平台的K5擁有更長、更低、更寬的姿態，使其外形更具活力、重心也更低，從而帶來了更加振奮人心的駕駛體驗。 其它重點包括：

在所有合適的地方增加了外部尺寸，以打造運動型轎車的外觀和氣質

●長度：193.1英寸

●寬度：73.2英寸

●高度：56.9英寸

●軸距：112.2英寸

更多渦輪增壓 更多牽引力

Kia動力總成選件憑藉高效和令人振奮的性能，讓駕駛者感受馳騁激情

●2.5升渦輪增壓GDI + MPI四缸發動機，可產生290匹馬力和311磅尺扭矩，搭配新型8速「濕式」雙離合變速器

●1.6升渦輪增壓GDI四缸發動機，可產生180匹馬力和195磅尺扭矩，並搭載了全新的8速自動變速器（LX，LXS，GT-Line，EX）

●1.6T發動機可選用的全輪驅動（LXS和GT-Line）。全輪驅動系統將於2020年晚些時候上市，只提供給1.6T

●正常、智能、運動和自定義四種駕駛模式調整髮動機和變速箱設置

新一代科技

●部分科技亮點和便利功能包括

●8或10.25英寸高分辨率彩色觸摸屏

●Bose高級音響系統，可選用高性能揚聲器

●主動音效設計通過根據所選的駕駛模式增強發動機加速和換檔的聲音來提供動態的聽覺體驗

●無線Apple CarPlay5和Android Auto6使駕駛員無需插入手機 ，即可享受連接的樂趣（首發10.25英寸導航系統上沒有無線功能）

●具有嵌入式設計的可選用無線智能手機充電功能7，將智能手機安置在手邊的充電板中

●可選用的自然語言語音識別軟件可以識別許多命令，包括「打開A / C」和「加熱方向盤」

●最新可選用的智能鑰匙功能

●「Sound of Nature」環繞系統

Kia Drive Wise」的高級駕駛員輔助系統（ADAS）還有其它重要功能，其中包括：

●標準前方碰撞警告（FCW）

●標準前避撞輔助系統（FCA）

●可選用的盲點防撞輔助系統（BCA）

●可選用的後方交叉避撞輔助系統（RCCA）

●可選用的基於導航的智能巡航彎道控製（NSCC-C）

綜觀其配備，Kia「全力以赴」的理念在K5上得到完美闡釋。 Kia汽車美國公司（KMA）最近還啟動了多平台營銷活動，以推廣全新的2021 K5。 最近，Kia在第72屆艾美獎頒獎典禮上，通過獨特而出乎意料的現場表演展示了全新K5中型轎車。從7月下旬新車發布以來，Kia首次推出K5 Live「Triple Threat Stunt」特技表演，隨後K5還在《America’s Got Talent》半決賽中得到展示。 Kia將繼續全力以赴，打造新傳奇。您可以在最近的經銷商處試駕全新K5。