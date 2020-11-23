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新同樂鮑魚罐頭 感恩節大特惠

洛杉磯訊
新同樂「清湯原隻鮑魚罐頭、鮮凍黃油鮑魚及消毒濕巾」。
新同樂「清湯原隻鮑魚罐頭、鮮凍黃油鮑魚及消毒濕巾」。

疫情期間慶祝「感恩節」，在家享受一頓豐盛的節日大餐不可少，不妨到蒙特利公園市的「新同樂鮑參翅肚專門店」採購食材。

該店在感恩節期間，推出「澳洲／智利清湯原隻鮑魚罐頭」特價酬賓，200元購買10罐鮑魚罐頭（原價350元）贈送2021年掛曆；400元購買20罐鮑魚罐頭（原價700元）贈送掛曆及消毒濕巾1包80張，鮑魚原汁原味，開罐即食，方便營養，美味Q彈，有關優惠詳情可電626-289-2878或626-905-0500查詢。

同時推出特別優惠酬賓的「智利鮮凍黃油鮑魚」3磅特價110元，煲湯或紅燒均適合。購買3磅包裝即可獲贈2021年掛曆，購買6磅（2包裝）贈送掛曆及消毒濕巾1包80張。

該店表示，「智利鮑魚」產自智利極冷水域，水域無汙染，鮑魚口感Q彈，經高科技加工，保留鮑魚原有美味。「澳洲鮑魚」採用原產於南澳洲的青邊鮑製作，水質清冽，口感爽滑，香味濃郁，營養價值高。

老字號「新同樂鮑參翅肚專賣店」在華人社區經營40年，專營各種乾貨和鮮凍鮑魚、海參、魚翅、魚肚、燕窩等高級食材。所售商品經美國FDA/Fish & Wild Life檢驗和認證。

專賣店地址在754 W Garvey Ave., Monterey Park, CA，逢周二休息，網址www.santungluk.com。

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