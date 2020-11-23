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李興華珠寶名表 感恩節傳關懷

洛杉磯訊
李興華翡翠金城。
李興華翡翠金城。

由於今年情況特殊，感恩節不適於團聚宴飲，所以贈送感恩節禮物是不錯的方法，顯現了彼此間的關懷及愛意。「李興華翡翠金城」持續秉持著誠信及高品質服務，讓顧客買的放心。

李興華翡翠金城創立至今已有56年，代理品牌包括勞力士、歐米笳、愛彼表、江詩丹頓、卡地亞、寶伯表、帝陀、Richard Mille、積家、芝伯、伯爵、寶璣、沛納海、萬國表、雅典表、Roger Dubuis、宇舶、萬寶龍、蕭邦、 A Lange & sohne、真力時、百年靈、雷達表、豪雅、天梭表等，還有款式精美珠寶首飾。

莊重的外表，實用的結構，不顯浮華的品質，是勞力士Rolex手表所擁有的風格。勞力士Rolex手表雖然在設計和製作上，依然保留著濃厚的傳統氣息，但內部的性能卻已經超越了時間的侷限，實現了精益求精的造詣和高端技術的融合。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）成立於1755年，是全世界最古老的鐘表製造廠，如今已經是鐘表收藏家眼中無可取代的腕上藝術品，「馬爾它十字」為江詩丹頓的標記。

愛彼表（AP）是瑞士頂級鐘表品牌、製造商，彰顯了製表技術的工藝之美，體現了精湛卓絕的技藝。這些工藝自1875年創始之時經過代代傳承，已成為愛彼製表哲學的精髓。「駕馭常規，鑄就創新」。在愛彼時計中，傳統工藝和前衛設計總是密不可分。

名列世界十大名表，經典時計的締造者的寶珀表（Blancpain），於1735年創立，是世界上第一個登記在冊的腕表品牌。Blancpai每一枚頂級複雜機械腕表都以手工製作，且均由製表師檢查，刻上編號、簽名，編號爲獨立編號，這項傳統一直延續至今。

伯爵是著名的瑞士奢華鐘表珠寶品牌，由Georges Piaget於1874年創立。伯爵創作出多款精緻獨特的腕表，如金幣表、指環表、胸針表甚至袖扣表，同時也推出品牌珠寶系列。

設計獨特的卡地亞（Cartier）Crash腕表，是卡地亞製表史上最爲神秘稀有的作品之一，彰顯擁有者的不凡個性與身分。自誕生之日起，Crash腕表就是最具收藏價值的時計之一。

寶璣表（Breguet）擁有200多年卓越製表工藝，從精緻手工雕刻，精密的機芯到富原創性的風格特色，寶璣表Breguet多次榮獲專利發明和最佳傑出設計獎。寶璣表Breguet發明了陀飛輪技術，並在1801年註冊專利。

核桃市總店電話909-831-8888，地址位於1569 Fairway Dr., #128, Walnut（核桃市李興華廣場內），聖蓋博店電話626-456-2222，地址位於1635 S. Del Mar Ave., San Gabriel。或上網www.hwljewelers.com查詢。Instagram /facebook : @hingwaleejewelers。

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