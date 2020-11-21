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櫻花牌抽油煙機 感恩節9折大優惠

洛杉磯訊

櫻花牌抽油煙機在「感恩節好康特賣」中，提供九折優惠活動，優待期至11月30日為止，有關優惠詳情可電626-288-8621查詢。

「櫻花牌抽油煙機」南加州總代理溫馨廚藝表示，台灣櫻花牌抽油煙機在業界擁有數十年好口碑，更榮獲台灣精品獎，特於感恩節期間推出好康特賣回饋消費者。

在台灣有40多年歷史的「管理集誌」，在持續35年的「消費者心目中理想品牌」調查排行榜中，櫻花牌獲評選為2020年家居用品中，抽油煙機、瓦斯爐、和熱水器都是品牌的第一名。

櫻花牌B53歐式抽油煙機（見圖），配合現代化廚房設計，外型時尚，高貴典雅，全新圓弧形設計，一體成型無接縫。北美首創DC渦輪直流變頻雙馬達，比傳統AC交流電馬達吸力提升35%，吸力超強、噪音低、耐用、節能省電，時尚LED輕觸式控制面板，美觀大方。四段風速，一鍵啟動Turbo超勁吸模式，立即達到最高風量，滿足瞬間爆炒，達到排除大油煙需求，超靜音換氣循環功能，三種貼心定時模式，20分鐘或60分鐘或無限循環，靜音散熱除味，常保廚房空氣清新。餐館式Baffle全不鏽鋼擋油板，集油排煙全面化，耐用、好拆洗，LED照明設計，明亮、節能、環保，7英寸風管2100RPM馬達轉速，1100CFM超強吸力，另有定時100CFM換氣模式，超靜音又省電，有30英寸或36英寸兩種尺寸，吊櫥櫃底或掛牆式均通用。

有關優惠詳情可電626-288-8621溫馨廚藝「櫻花牌抽油煙機」查詢，地址在8328 E. Valley Blvd., Rosemead, CA (位San Gabriel Blvd.,與Walnut Grove Ave.,之間)。

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