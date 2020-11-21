世報、中國信託銀行 集印花送精美桌曆

連續多年洛杉磯世界日報 和中國 信託銀行（CTBC Bank）共同推出「集印花送精美桌曆」活動，從下周一23日起至28日6天期間，本報將在B1地方新聞版封面刊出印花，剪集「中國信託銀行」六字印花，即可獲得精美桌曆一份（見圖），數量有限，送完為止。

中國信託銀行在華人 社區深耕超過30年，東西兩岸共有14家分行，提供完整的社區銀行金融產品與服務，過去幾年來，投入許多資源在產品開發，人員培訓和金融科技等各方面，該銀行表示，有信心在未來繼續創造業績紀錄並持續落實中國信託「We are family」的經營理念，提供更貼心的客戶服務、及華人所需的各項金融理財產品。

凡讀者蒐集到「中國信託銀行」六枚印花，並以大寫填寫活動表格（表格刋登於每天此活動的半版廣告上。影印無效），就可獲贈一份2021年精美桌曆。印花也必須是原件剪下，影印件無效。領取方式可以本人到世界日報，或指定書局零售點換取，或是附郵資四元寄至世界日報寄送。

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