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世報、中國信託銀行 集印花送精美桌曆

洛杉磯訊

連續多年洛杉磯世界日報中國信託銀行（CTBC Bank）共同推出「集印花送精美桌曆」活動，從下周一23日起至28日6天期間，本報將在B1地方新聞版封面刊出印花，剪集「中國信託銀行」六字印花，即可獲得精美桌曆一份（見圖），數量有限，送完為止。

中國信託銀行在華人社區深耕超過30年，東西兩岸共有14家分行，提供完整的社區銀行金融產品與服務，過去幾年來，投入許多資源在產品開發，人員培訓和金融科技等各方面，該銀行表示，有信心在未來繼續創造業績紀錄並持續落實中國信託「We are family」的經營理念，提供更貼心的客戶服務、及華人所需的各項金融理財產品。

凡讀者蒐集到「中國信託銀行」六枚印花，並以大寫填寫活動表格（表格刋登於每天此活動的半版廣告上。影印無效），就可獲贈一份2021年精美桌曆。印花也必須是原件剪下，影印件無效。領取方式可以本人到世界日報，或指定書局零售點換取，或是附郵資四元寄至世界日報寄送。

世界日報地址1588 Corporate Center Drive, Monterey Park, CA 91754，電話323-268-4982，其他指定書局包括：洛城書店(蒙市)153 E Garvey Ave #6, Monterey Park，電話626-280-0823。世界書局(蒙市)423 N Atlantic Blvd #103, Monterey Park，電話626-458-0689。世界書局(亞凱迪亞市)1234 Golden West Ave, Arcadia，電話626-446-1831。長青書苑(羅蘭岡)1015 Nogales Street #133, Rowland Heights，電話626-913-2481。惠康書局(哈岡)1611 Azusa Ave, Hacienda Heights，電話626-418-7999。世界書局(聖蓋博市)608 E Valley Blvd #D, San Gabriel，電話626-280-6088。長青書局(羅斯密市)8118 E Garvey Ave #F, Rosemead，電話626-572-8079。福斯書局(阿提沙市)18850 Norwalk Blvd, Artesia，電話562-865-8882。

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