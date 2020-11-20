我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

美食不打烊 探訪MOMO Tea Bar奶茶店

洛杉磯訊
MOMO Tea Bar的飲品均受顧客歡迎。
MOMO Tea Bar的飲品均受顧客歡迎。

洛杉磯世界日報YouTube頻道「U視頻」、全新美食類節目「美食不打烊」，主持人倪北嘉介紹洛杉磯本地的各色餐飲選擇，每周更新。今天上線第12集介紹「MOMO Tea Bar奶茶店」。

MOMO Tea Bar位於華人經營的STC GardenWalk商業區，在Anaheim迪士尼樂園（Disneyland Park）旁。在疫情期間，STC GardenWalk仍然堅持嚴格的衛生清潔標準，此地購物、餐廳、奶茶店一應俱全，為民眾提供安全便捷的去處，更是拍照打卡的好地方。

MOMO Tea Bar門口有可愛小熊相迎，店內為粉紅色主題，裝潢精緻，令人輕鬆愉悅。該奶茶店提供數十種口味選擇，包括鮮果茶、養樂多、特調飲品、冰沙，以及冷熱鮮茶，均受顧客歡迎。

MOMO Tea Bar地址400W. Disney Way, Ste 169, Anaheim，電話714-829-4205。

洛杉磯有來自世界各地的道地美味。無論是華人鍾愛的八大名菜、各色小吃、甜品奶茶，亦或是風靡世界的南美烤肉、法式大餐、日本料理，都可在洛杉磯找到餐廳品嘗。

編輯推薦

洛杉磯 華人 迪士尼

上一則

好康報您知

下一則

好康報您知

延伸閱讀

甜甜圈博物館 打造夢幻美食主題屋

甜甜圈博物館 打造夢幻美食主題屋
大洛杉磯台灣會館12．5線上募款年會 蕭美琴將與會

大洛杉磯台灣會館12．5線上募款年會 蕭美琴將與會
大洛杉磯台灣會館重建募款已達標60% 最快2022年中動工

大洛杉磯台灣會館重建募款已達標60% 最快2022年中動工
洛杉磯縣因疫情釋囚 非裔囚犯率反升

洛杉磯縣因疫情釋囚 非裔囚犯率反升
黃宗之當選洛杉磯華文作家協會會長

黃宗之當選洛杉磯華文作家協會會長
上網學品酒、煮美食

上網學品酒、煮美食

熱門新聞

聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
日前一段鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳，如此駭人的事件真的就發生在南加州聖谷華人區？（讀者截圖）

世說新聞／鬧市區搶劫殺人視頻瘋傳 南加華人區治安已如此不堪？

2020-11-18 10:38
加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
圖為戴口罩的旅客在洛杉磯國際機場準備出境。(美聯社)

繼加州之後 美西這兩州也發「遊客14天隔離令」

2020-11-13 14:43
白登當選將如何改變移民政策引關注。（美聯社）

世說新聞╱白登時代來臨 他承諾這些移民政策

2020-11-16 10:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切