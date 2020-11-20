美食不打烊 探訪MOMO Tea Bar奶茶店

MOMO Tea Bar的飲品均受顧客歡迎。

洛杉磯 世界日報YouTube頻道「U視頻」、全新美食類節目「美食不打烊」，主持人倪北嘉介紹洛杉磯本地的各色餐飲選擇，每周更新。今天上線第12集介紹「MOMO Tea Bar奶茶店」。

MOMO Tea Bar位於華人 經營的STC GardenWalk商業區，在Anaheim迪士尼 樂園（Disneyland Park）旁。在疫情期間，STC GardenWalk仍然堅持嚴格的衛生清潔標準，此地購物、餐廳、奶茶店一應俱全，為民眾提供安全便捷的去處，更是拍照打卡的好地方。

MOMO Tea Bar門口有可愛小熊相迎，店內為粉紅色主題，裝潢精緻，令人輕鬆愉悅。該奶茶店提供數十種口味選擇，包括鮮果茶、養樂多、特調飲品、冰沙，以及冷熱鮮茶，均受顧客歡迎。

MOMO Tea Bar地址400W. Disney Way, Ste 169, Anaheim，電話714-829-4205。

洛杉磯有來自世界各地的道地美味。無論是華人鍾愛的八大名菜、各色小吃、甜品奶茶，亦或是風靡世界的南美烤肉、法式大餐、日本料理，都可在洛杉磯找到餐廳品嘗。