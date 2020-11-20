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安森藍十字 200份愛心圍爐送暖

洛杉磯訊
Martina Lee Strickland, Staff VP, Medicare Growth Development, Anthem Inc.（圖左）和Ray Jan, Executive Director, Rosemead Chamber of Commerce（圖右）。
Martina Lee Strickland, Staff VP, Medicare Growth Development, Anthem Inc.（圖左）和Ray Jan, Executive Director, Rosemead Chamber of Commerce（圖右）。

疫情爆發影響無數家庭的日常生活。加州自從3月發布居家防疫令之後，作為年長者精神寄託的日間老人健康中心也被迫關閉，許多年長者、已經超過半年，沒有和他們的好朋友相聚。也不方便外出購物、看醫生、更無法規律性的從事復健運動。

日前安森藍十字（Anthem Blue Cross）保險公司特與鶴園老人公寓、台灣會館長輩會、Rosemead商會合作，舉辦了 安森藍十字愛心寒冬關懷愛心圍爐送餐活動  （Hot Pot with Anthem Blue Cross ），希望藉此聊表對長者們身心健康的關懷。Anthem深耕加州社區80餘載，致力在所處的社區幫助民眾提高健康生活，促進社區發展。此次愛心送餐，正是其實踐社區承諾的行動之一。

籌畫活動期間，Rosemead 商會多次與公寓管理、社工人員溝通討論，希望能瞭解長者的需求與困難以安排活動，提供長者喜愛的餐點，為他們的居家防疫生活帶來一點歡樂。

回應年長者的需求，特別選購了近200份的小火鍋電子爐，間接協助長輩們吃得適量、健康均衡。冬令將近，火鍋也代表了家人好友圍爐的寓意，更希望藉此傳達對他們的關懷。

Martina Lee Strickland（圖左，Staff VP, Medicare Growth Development, Anthem Inc.）於活動中表示，感恩節快到了，往年大家都和朋友家人聚在一起，今年沒有辦法像以前一樣，健康不僅僅只有保險，全方面的身心健康更是重要，安森藍十字希望盡一點微薄的力量，提供一些禮物，希望大家能在感恩節期間讓大家更快樂。Rosemead商會Ray Jan（圖右，Executive Director）表示，商會也提供養生飲品及點心，送上關心，期盼社區團體商家緊密合作。

位於阿罕布拉市的安森社區健保店已經開門了，他們有講中文的團隊在那邊為大家服務，電話是626-537-2534。另外，因為疫情的關係，安森藍十字也舉辦多場的線上活動，以幫助加州年長者提高身心健康。

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