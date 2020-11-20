安森藍十字 200份愛心圍爐送暖

Martina Lee Strickland, Staff VP, Medicare Growth Development, Anthem Inc.（圖左）和Ray Jan, Executive Director, Rosemead Chamber of Commerce（圖右）。

疫情 爆發影響無數家庭的日常生活。加州 自從3月發布居家防疫令之後，作為年長者精神寄託的日間老人健康中心也被迫關閉，許多年長者、已經超過半年，沒有和他們的好朋友相聚。也不方便外出購物、看醫生、更無法規律性的從事復健運動。

日前安森藍十字（Anthem Blue Cross）保險 公司特與鶴園老人公寓、台灣會館長輩會、Rosemead商會合作，舉辦了 安森藍十字愛心寒冬關懷愛心圍爐送餐活動 （Hot Pot with Anthem Blue Cross ），希望藉此聊表對長者們身心健康的關懷。Anthem深耕加州社區80餘載，致力在所處的社區幫助民眾提高健康生活，促進社區發展。此次愛心送餐，正是其實踐社區承諾的行動之一。

籌畫活動期間，Rosemead 商會多次與公寓管理、社工人員溝通討論，希望能瞭解長者的需求與困難以安排活動，提供長者喜愛的餐點，為他們的居家防疫生活帶來一點歡樂。

回應年長者的需求，特別選購了近200份的小火鍋電子爐，間接協助長輩們吃得適量、健康均衡。冬令將近，火鍋也代表了家人好友圍爐的寓意，更希望藉此傳達對他們的關懷。

Martina Lee Strickland（圖左，Staff VP, Medicare Growth Development, Anthem Inc.）於活動中表示，感恩節快到了，往年大家都和朋友家人聚在一起，今年沒有辦法像以前一樣，健康不僅僅只有保險，全方面的身心健康更是重要，安森藍十字希望盡一點微薄的力量，提供一些禮物，希望大家能在感恩節期間讓大家更快樂。Rosemead商會Ray Jan（圖右，Executive Director）表示，商會也提供養生飲品及點心，送上關心，期盼社區團體商家緊密合作。

位於阿罕布拉市的安森社區健保店已經開門了，他們有講中文的團隊在那邊為大家服務，電話是626-537-2534。另外，因為疫情的關係，安森藍十字也舉辦多場的線上活動，以幫助加州年長者提高身心健康。