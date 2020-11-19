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碧貴絲磁力遠紅外線產品 感恩獻禮

【亞凱迪亞訊】
碧貴絲磁力遠紅外線產品
碧貴絲磁力遠紅外線產品

Green Grace USA（碧貴絲）擁有自己的生物陶瓷遠紅外技術、以及製造技術的公司。感恩節來臨之際推出感恩獻禮，產品功效保證，30天內無效全額退費。橙縣老年客户，提供免費送貨到府服務。

碧貴絲公司負責人表示，產品超薄，耐用，透氣，可機洗，可烘乾，生物陶瓷發出的遠紅外線永遠持久。碧貴絲磁力遠紅外線產品(見圖)，可以消減疼痛，終生有效，沒有副作用。每平方吋有36 個生物陶瓷點，發射磁力遠紅外線，觸動全身每個部位的經絡穴位，一件上衣就有20000 個生物陶瓷點，覆蓋上半身，促進血液循環，激活自身的能量，增強免疫力，遠離病痛，健康就是褔氣。

公司負責人表示，該公司的產品以最高標準製造，他們的技術知道如何準確地將遠紅外線傳遞到目標區域；以刺激中醫經絡。該遠紅外線產品避免陽光直射，可幫助睡眠質量、減輕體重、減輕慢性疼痛等現象。遠紅外線產品有：遠紅外線頭部耳套、眼、鼻面具，腳踝、襪子、護腿、護腕、治療加壓護膝、瑜伽褲、面罩、頭罩、手套、男 女士長袖襯衫等多種類。

該公司表示，人終其一生無外乎生老病死，但健健康康、無病無痛的生活是每個人最想擁有的日子，因此平日在保健上，能不吃藥不打針也就沒有任何副作用的顧慮了。他們會為每位購買產品的顧客，給予適當的建議， 例如對膀胱失去控制，炎症，前列腺腫大，化療後的乳腺癌患者，有膝蓋疼痛，睡眠障礙的人，或有背痛，血液循環問題，頸部疼痛，消化系統疾病，燒心，關節炎或高血糖等的人，在不同醫療條件下推薦適合使用的產品。

電話626-660-6629 或626-698-8720(國、英語) ，949-326-7460(粵語)，地址660B West Duarte Road, Arcadia ， 也可上網查詢www.greengraceusa.com。

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