恆基工程喬遷 新址有10萬呎展廳

位於南艾爾蒙地 市的恆基工程，近日剛遷廠至新地址：2420 Rosemead Blvd. S. El Monte，歡迎光臨其擁有十萬呎的展廳倉庫。

恆基工程專營室內裝修和全方位建築工程，是一家建築材料綜合型企業。自1994 年服務華人社區，以誠信建築品牌，採用來自Alibaba建材城所有建材，人工加材料可節省高達60%。

該公司的設計部門負責繪圖申請，研究和提供土壤報告。住宅工程部負責ADU 房屋加建、改建、全屋訂製。商業工程部負責接收商舖、餐廳、診所、酒店、水泥道路和水電冷氣工程。廚浴裝修部負責廚房浴室、加建改建和高檔磁磚安裝。室內裝修部負責室內設計、翻新廚房、衛生間、 豪宅精裝、涼棚庭院。

Alibaba建材城主營磁磚：西班牙、義大利 、美式磁磚、全部2.99元、中國 磁磚全部 1.49元 。地板SPC 防水地板 1.4元、實木地板 2.99元。 櫥櫃有中式和歐式多種花色。全屋訂製書櫃、酒櫃、衣櫃、衣櫃門、電視櫃。整體衞浴；浴室門、浴室櫃、LED鏡子。公司電話 626-559-5688 、909-757-6888。