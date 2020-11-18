北美華人會計師協會 11.21線上講座

北美華人 會計師協會每年與洛杉磯華僑文教服務中心及橙縣華僑文教服務中心，聯合舉辦財稅法律講座。今年由於疫情 影響，改為線上講座，讓大家雖然在家也能暸解稅務新知，時間是11月21日(星期六)上午10時至12時30分，舉辦「2020歲末稅法、貸款 及房地產生活線上講座」。

北美華人會計師協會會長梁俊鎧Calvin Leong表示，北美華人會計師協會29年來一直致力服務社會大眾，每年均因應市場趨勢所需，安排具體的講題並邀專家現場演講。是南加州備受民眾推崇的會計專業社團。

該講座召集人陳英煌會計師（圖右二）表示，每年的這個時候不論公司企業或個人報稅，都是大家最關切的議題，尤其今年適逢大選結束，又受疫情的影響，除了稅務問題、房市、貸款利率等的最新發展，都與我們的生活息息相關。

美國的總統選舉告一段落，接著就是準備做年度的稅務規畫、及因應選後的市場利率貸款及房地產走勢的變化，上有政策、下有對策， 因此，北美華人會計師協會為幫助民眾面對這些議題，特邀各領域專家在線上解說。

將由會計師及現任會長梁俊鎧主講：最新國際稅務重點審查。 會計師及創會會長林清吉（圖右三）主講：疫情下的選舉與稅法，對報稅與查稅的影響。 會計師及候任會長張青（圖左二）主講：大選後新一輪紓困法案對民眾和商家的影響。RE/MAX Elite Realty總裁劉靜主講：疫情持續，會影響加州房市嗎？佳信貸款總裁劉艷秋（圖右一）主講：當低利率來臨時，貸款的訣竅秘密。會計師施啟祥（圖左三）主講：大選後歳末稅務規劃。

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