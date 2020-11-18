小雅屋感恩節蛋糕 11.19前預訂9折

「小雅屋烘培名品」在感恩節前精心製作多款具節日氣氛的應景蛋糕。凡於11月19日前預訂，在11月24日至26日取貨者，均可享9折優惠。

小雅屋烘焙名品表示，今年由於疫情 影響，大多數人幾乎都在家團聚，除了傳統的火雞大餐外，一個感恩節蛋糕可為團聚的日子增添節慶氣氛。今年主廚特別推薦兩款：巧克力栗子蛋糕、日式南瓜燒(見圖)，細緻、美味，用新鮮水果來裝飾，使其不但好吃且獨具特色。此外；另有多年來一直受喜愛的水果嘉年華、芒果慕斯、提拉米蘇等多款造型獨具節慶的特色蛋糕；也是好吃且應景。

小雅屋烘焙名品防疫期間推出「冷凍即食包」及「免運費團購」，可自臉書搜尋「小雅屋」、加入官方團購群下單，即可在家接收所訂產品。全新的冷凍即食包有：筍乾、燻鴨、雞捲、肉粽、滷肉、炸醬、滷豬脚、雪菜肉絲、榨菜肉絲、梅干扣肉、紅燒獅子頭、四喜烤麩、羅漢素齋、白麵條、麻油雞、羊肉爐、鳳梨苦瓜雞、紅燒牛肉湯底等，打開包裝熱一下就能食用，不但味美更是多樣化選擇。

小雅屋烘焙名品，多年來受到消費者肯定，每天除熱騰騰的麵包出爐外，更在傳統式麵包的基礎上，不斷的研發推出新品種，以迎合現代麵包族的口味。其各式蛋糕類更是獨占鰲頭，香甜而不膩、口感細緻，將每一種蛋糕呈現出不同的藝術及風格，相當的漂亮。現各店每天備有各式早餐外，亦有各式便當及冷凍食品，不想做飯菜時，只要將冷凍食品加熱上桌後，即有一頓熱呼呼的午晚餐。

小雅屋各店：

工業市電話626-965-1388，地址18558 Gale Ave., #168, City Of Industry。

哈岡626-333-1278，地址15842 Halliburton Rd.。

羅蘭岡626-581-1678，地址1744 S. Nogales St.。

亞凱迪亞 626-836-6888，地址1130 S. Baldwin Ave. #A3。

天普 市626-287-2588，地址5755 Rosemead Blvd.。

阿罕布拉市626-741-5388，地址150 E. Main St., #100。

托倫斯310-328-6668，地址2370 Crenshaw Blvd. #K&L。