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iM 68電視盒 感恩特價120元

羅斯密市訊
iM68電視盒
iM68電視盒

4K新雙頻iM 68安卓電視盒感恩節特價120元。

專營電視盒的中華數碼，推出新產品安卓iM 68雙頻電視盒，運行速度超快。4K圖像更清淅，內存16G 8核心，WiFi可選用2.4 G和5G。有藍牙裝置，可連接家庭影院音響和卡拉OK。

新安卓電視盒採用最新OS系統，HD線連接高清電視，免費觀看很多國家多種語言的直播，台灣100多台、中國300多台、歐美數十台。有時事新聞、政治評論、體育直播、娛樂綜藝、各地戲劇、兒童動漫、地理科教及動物世界紀錄影片，有些台可以回看七天。

新安卓電視盒有在線免費點播中港台、日本、韓國和歐美電影、電視劇、節目天天更新，無廣告，無地區限制，無 VIP鎖。電視盒裝有卡拉OK應用，也有中文YouTube。一次買斷，永無月費，外州可以郵寄。

為方便唱卡拉OK，店裡新進一批家庭卡拉OK機，全套混音連高音質喇叭，附帶兩支無線麥克風。有藍牙功能USB 和外接線，可連接電視盒、手機或iPad的藍牙，選用成千上萬的卡拉OK歌曲。節日期間特價150元，兩個產品一起買，店家送聲控遙控器一支價值20元。透過YouTube，只要對著遙控器講卡拉OK的歌名或歌星的名字，電視就會出現歌曲，任你高歌，非常方便。

該店還設有小米機和中國其他電視盒的維修，升級和添加不鎖碼的節目應用。地址是8736 Valley Blvd. Suite A, Rosemead, Ca ，電話626-382-9694。

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