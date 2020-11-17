我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

川普政府第1人 白宮國安顧問承認「白登勝選」

媽媽家滷味 推感恩火雞套餐

亞凱迪亞訊
感恩火雞套餐
感恩火雞套餐

40年滷味老店「媽媽家」，口味獨特，價格公道。在感恩節即將來臨，特推出「感恩火雞套餐」 ，包含獨家口味的中式烤火雞 + 滷味拼盤套餐，售150元，數量有限，需先預訂。另推出招牌涼麵買四送一、滷味便當買一送一優惠。

洛杉磯提起「媽媽家」可說是無人不知，老闆華姐表示，感恩節在北美屬於一個特別重要的節日，特別是對美國人來說，即使遠在異鄉的人也都要在感恩節前趕回與家人團聚；而現在也已成了中西方的團圓日，不論再忙，這一天都必需和家人歡聚一堂。火雞是感恩節的傳統主菜，通常是把火雞肚子裡塞上各種調料和拌好的食品，然後整隻烤出，雞皮烤成深棕色，再用刀切成薄片分給大家。但通常烤火雞是非常費時的一件事，尤其要好吃，又要合乎華人的口味，所以在處理上就特別的講究，尤其在食材上，千萬不能省，才能烤出一隻色、香、味俱有的火雞來。

向來以外賣取勝的媽媽家，滷味+冷凍食品，是首屈一指的好吃。媽媽家準備了多樣的菜式，首先就是豐富的滷味拼盤，有鹽水鴨、醬肘子、滷豬腳、 滷大腸、豬耳朵、鴨翅及各式小菜等；還有各種餡料的大粒水餃系列、媽媽家招牌麵點等。水餃皮簿餡多料好，重要的是「加料不加價」。此外；另有多種獨家口味的臭豆腐，滷味麵點套餐任你選。滷味大拼盤，更是一般家庭聚會不可少的主菜，量多且經濟實惠。

媽媽家華姐表示，現代人都非常講求健康、養生、天然，吃起來安心且安全，所以她在研發養生系列的新品種時，諸如黑木耳、南瓜、香菇等都是健康的食材。訂餐電話626-236-6516、626-289-8984，地址153 E. Duarte Rd., Arcadia(近二街囗) 。

編輯推薦

美國 洛杉磯 華人

上一則

疫情下的教育機構求生存 升學規畫改線上諮詢

下一則

iM 68電視盒 感恩特價120元

延伸閱讀

德州人隔離疲乏 眾多拒戴口罩

德州人隔離疲乏 眾多拒戴口罩
感恩節送花錦囊紐約花卉中心教妳如何送花

感恩節送花錦囊紐約花卉中心教妳如何送花
受疫情影響 今年感恩節火雞變小變貴

受疫情影響 今年感恩節火雞變小變貴
美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」
疫情下的感恩節 怎麼過？

疫情下的感恩節 怎麼過？

熱門新聞

陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

房客惡霸 華婦房東掃地出門

2020-11-11 14:49
聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
圖為準備飛赴中國的乘客，在加拿大多倫多皮爾遜國際機場排隊辦理手續。（中新社）

LAX出發國航航班被熔斷 旅客感嘆回中國無望

2020-11-11 20:24

美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

2020-11-11 13:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店