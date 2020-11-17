媽媽家滷味 推感恩火雞套餐

感恩火雞套餐

40年滷味老店「媽媽家」，口味獨特，價格公道。在感恩節即將來臨，特推出「感恩火雞套餐」 ，包含獨家口味的中式烤火雞 + 滷味拼盤套餐，售150元，數量有限，需先預訂。另推出招牌涼麵買四送一、滷味便當買一送一優惠。

在洛杉磯 提起「媽媽家」可說是無人不知，老闆華姐表示，感恩節在北美屬於一個特別重要的節日，特別是對美國 人來說，即使遠在異鄉的人也都要在感恩節前趕回與家人團聚；而現在也已成了中西方的團圓日，不論再忙，這一天都必需和家人歡聚一堂。火雞是感恩節的傳統主菜，通常是把火雞肚子裡塞上各種調料和拌好的食品，然後整隻烤出，雞皮烤成深棕色，再用刀切成薄片分給大家。但通常烤火雞是非常費時的一件事，尤其要好吃，又要合乎華人 的口味，所以在處理上就特別的講究，尤其在食材上，千萬不能省，才能烤出一隻色、香、味俱有的火雞來。

向來以外賣取勝的媽媽家，滷味+冷凍食品，是首屈一指的好吃。媽媽家準備了多樣的菜式，首先就是豐富的滷味拼盤，有鹽水鴨、醬肘子、滷豬腳、 滷大腸、豬耳朵、鴨翅及各式小菜等；還有各種餡料的大粒水餃系列、媽媽家招牌麵點等。水餃皮簿餡多料好，重要的是「加料不加價」。此外；另有多種獨家口味的臭豆腐，滷味麵點套餐任你選。滷味大拼盤，更是一般家庭聚會不可少的主菜，量多且經濟實惠。

媽媽家華姐表示，現代人都非常講求健康、養生、天然，吃起來安心且安全，所以她在研發養生系列的新品種時，諸如黑木耳、南瓜、香菇等都是健康的食材。訂餐電話626-236-6516、626-289-8984，地址153 E. Duarte Rd., Arcadia(近二街囗) 。