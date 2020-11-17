現代汽車 全球品牌價值增長

Interbrand公布2020年最佳全球品牌調查，現代汽車 持續在汽車製造商中提高其全球品牌價值及地位。雖然COVID-19的大流行造成了市場衰退，現代汽車的全球品牌價值同比增長了1%，達到143億元，在全球汽車品牌中排名第五，全球整體品牌中則排名第36。

Interbrand為全球品牌諮詢公司，每年評估主要跨國品牌，發布其最佳全球品牌排名。品牌價值是評估財務和營銷運營之後所得出。現代汽車已連續6年入選全球40大公司，並已連續15年保持在前100名。

Interbrand品牌評估全球總監Mike Rocha表示，現代汽車公司的品牌價值上升，可歸因於大幅擴展其未來移動的業務計畫、及對品牌的持續投資 ，例如專用電動汽車品牌IONIQ的發布。現代汽車應對市場變化的積極主動態度給予正面的評估，並認為這是一個可持續發展的品牌，包含期限上銷售渠道的擴展、對社會貢獻活動的快速響應，以及電池電動以及燃料電池電動車 銷量的實際增長。

藉由其專用電動車品牌IONIQ地推出，現代汽車得以體現對於汽車電動化的承諾。在IONIQ的領導下，現代汽車將利用其領先電動車領域的專業製造知識，在未來四年內推出三款新的專用車型，並推出更多創新車款。IONIQ品牌的創立是為了響應快速增長的市場需求，並加快了現代汽車在全球電動汽車市場的領導計畫。

現代汽車在氫燃料電池科技方面的投資，也鞏固了其在交通運輸領域的地位。現代汽車近期向瑞士的客戶交付了七台史上第一批大規模生產的燃料電池電動大型卡車。今年總共有五十輛這種大型卡車在瑞士上路。隨著對乾淨能源車款需求增長，燃料電池卡車的產量在2021年將達到每年兩千台，以支持向歐洲、美國，以及中國的擴張。

現代汽車公司全球首席營銷官Wonhong Cho表示，現代汽車適應發展迅速的市場環境，並且在應對意外因素上也變得更靈敏。在未來交通移動業界的大膽投資和科技競爭力的基礎上，將繼續努力為現代汽車客戶與全人類提供更好的生活體驗。

現代汽車為遭受全球疫情大流行影響的客戶，展開了各種社會貢獻活動。現代汽車已經提供車輛，以支持衛生產品、患者，和醫護人員的運輸，並為其客戶提供各種貸款和服務上的幫助，使現代汽車成為今年唯一一家品牌價值上升的汽車公司，成為全球汽車公司中排名第五。