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必勝客 將推植物肉披薩

洛杉磯訊

近日，百勝集團（Yum Brands）旗下披薩連鎖品牌必勝客（Pizza Hut）與超越肉類公司（Beyond Meat）展開合作，向全美國的消費者推出第一批用植物肉配料的披薩餅。

新品限時推出，消費者可以在超越義大利香腸披薩（Beyond Italian Sausage Pizza）、和配有蔬菜及香腸的Beyond Great Pizza，進行選擇。

自今年3月以来，由於新冠疫情的持續蔓延，消費者多居家避疫，必勝客已經完成超過2400萬個非接觸式數字訂單。百勝集團報告稱，必勝客第三季度美國同店銷售額增長6%。首席執行長David Gibbs指出，該季度業績「令人鼓舞」。

儘管Beyond Meat的業務在疫情初期、和隨後的經濟停滯期間有所增長，但該公司近期面臨阻力，餐飲業務銷售額第三季度下降了11%。公司管理層在2020年收益報告展望中表示：「公司期望從零售渠道的家庭食品消費需求中獲益。」

這兩家公司的合作不僅限於美國市場，從11月11日起，英國部分地區的顧客也可以嘗試新配料的披薩。 該產品僅為限時供應，售完為止。（劉柏江譯）

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