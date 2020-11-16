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惠安納 線上了解最新聯邦醫療保險

洛杉磯訊

Humana惠安納保險公司Desert Pacific Medicare總裁Rick Beavin表示，傳統上，聯邦醫療保險優勢計畫、和聯邦醫療保險處方藥計畫，其年度開放註冊期間，會舉辦各類教育活動、課程和一對一面談，但是今年由於疫情影響，投保人可以通過一些新的、不同的方式，來了解聯邦醫療保險。

Rick Beavin說，在10月15日至12月7日期間，數百萬符合聯邦醫療保險資格的人，可獲得有關2021年健康計畫選項的最新資訊。僅在加州，就有超過640萬人投保了聯邦醫療保險，其中超過290萬人擁有聯邦醫療保險優勢計畫。

有很多資源可以幫助你無需出門即可選擇適合自己的計畫，包括資訊網站、線上教育活動、以及與銷售代理人的一對一線上會議。安全地獲取聯邦醫療保險線上資訊的同時，保護好你的個人信息，以及規避虛假報價和其他詐騙也很重要。

Rick Beavin提供以下小貼士，幫你準備好應對聯邦醫療保險秋季開放註冊期。

1.使用線上工具：使用Medicare.gov上的聯邦醫療保計畫搜索工具，來比較每項計畫、福利、和基於普通會員的費用預估。

如果你有興趣投保可幫助你支付處方藥費用的聯邦醫療保險D部分，還可以輸入你服用的處方藥名稱，以確保你正在考慮的計畫可承保這些藥物。你可以在Medicare.gov上直接投保。

你還可以在Medicare.gov上了解、並投保聯邦醫療保險優勢計畫（有時稱為C部分或MA計畫），此外也可以造訪保險公司網站，以了解有關其承保範圍的更多資訊。提供聯邦醫療保險優勢計畫的保險公司，可以提供有關其計畫和服務的詳細資訊，以及處方定價資訊和其他福利資訊。還可以查看你的家庭醫生或其他提供者，是否在聯邦醫療保險優勢計畫網絡內。

2.報名參加線上教育研討會：許多保險公司都提供線上研討會，以幫助你了解2021年聯邦醫療保險優勢計畫選項。另外，你可查看是否可以與保險公司的銷售代理人進行線上一對一會議，即通過電話或視訊聊天。在你參加線上活動或會議之前，請先了解如何登入會議，以避免遇到技術問題。提前準備好你的問題清單不失為一個好主意，這樣可以確保你能獲得所需的資訊，是否包括視力、聽力和牙科承保？是否承保線上醫療服務？是否包括赴醫療預約的交通等。

3.保護自己免受聯邦醫療保險欺詐：聯邦醫療保險機構已發出警告，詐騙者可能試圖利用這場疫情，來竊取聯邦醫療保險受益人的聯邦醫療保險號碼、銀行信息、或其他個人資料。詐騙者可能會嘗試通過電話、電子郵件、簡訊、社交媒體等方式與你聯絡，或前往你的家中。請僅將你的聯邦醫療保險號碼提供給你的醫生、藥劑師、醫院、醫療保險公司、或其他可信賴的醫療保健提供者。請勿點擊未知來源的簡訊和電子郵件中，有關新冠肺炎的鏈接，並請掛斷聲稱提供新冠肺炎檢測或用品的不明來電。

如欲了解有關Humana惠安納計畫的更多資訊，可造訪 www.Humana.com/ChineseCA，或電1-855-842-3436 （TTY: 711），以聯絡持照的惠安納保險公司中文銷售代理人，服務時間為當地時間每天早上8時至晚上8時，每周七天。

Humana惠安納是一家領先的健保公司，在保健服務與健康計畫管理方面取得傲人的成績，並推動創建既能改善健康，又能降低成本的新型綜合保健方式。Humana於1984年開始在加州服務，為雇主團體、政府項目和個人提供多種健康、藥品和補充福利計畫。更多資訊可電加州惠安納，電話1-424-246-4834。

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