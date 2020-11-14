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套現重貸聰明貸 貸款專員Roselyn陳教戰

洛杉磯訊

2020隨著利率創下歷史新低，帶動了買房跟重貸的市場熱絡，重新貸款當中，套現重貸(Cash-Refi)更是在這兩個月以來上升了80%。

南加貸款專員Roselyn陳表示，房價上漲，有屋族利用現有房子累積出來的淨值，配合歷史上超低利率，借由重新貸款套出更多現金來，手頭上的現金，不僅可以做更多的買賣投資，更可以購入家庭休閒的渡假屋，裝修房子來增加房屋價值，付清高利率信用卡債、付房屋稅、放入小孩的529教育基金或投資IRA等。

那麼套現重貸的條件是什麼？Roselyn陳說，第一是房屋價值大於現有的貸款，而且至少房屋的淨值佔市值的20%以上。第二是申請貸款人有良好的信用分數，需不少於620分，如果是利用投資房屋套現，信用分數則不能少於680。第三是每月帳單加房貸佔收入不超過43%，最後就是貸款銀行都會看的申請人收入和工作。

銀行不會用100%的房屋價值來計算套現重貸。如果是自住屋，銀行會打20%折扣，如果是投資房屋，銀行會打25%折扣。所以若以35萬的自住房屋，貸款25萬來舉例，銀行最高的貸額為28萬，扣除貸款25萬，可以套出來的現金就是3萬。同時不要忘記還要扣除掉Closing Costs的費用。如果不想拿現金付Closing Costs，建議可以把它併入貸款中。

利率方面，自住房屋套現重貸的利率會比一般重貸高0.125%到0.5%之間，投資房套現重貸高於0.5%至0.75%左右。以現在的超低利率來說，如果房價上漲，淨值增加，套現重貸是可以考慮的。

詳情可電626-201-6354找Roselyn陳查詢，她有直接放款銀行供申請，不需經過中介，並且為你量身打造重貸、套現、投資或自住等方案。

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