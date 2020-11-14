昌興展銷Harry Winston全新Premier系列

全新Precious Peacock 自動腕錶。

頂級名錶Harry Winston（海瑞溫斯頓）享有鑽石之王美譽，其中Premier Collection腕錶系列，呈現品牌殿堂級的品質和工藝。昌興珠寶華人 獨家代理Harry Winston腕錶多年，擁有經典款、收藏款、及最新款。

昌興珠寶表示，Harry Winston名錶受皇宮貴族、名流影星的喜愛。卓時Premier系列腕錶更是它精湛製錶工藝精神與經典美學精髓的典範。全新Precious Peacock (見圖) 自動腕錶，以精緻華美的義大利 微型馬賽克藝術，為孔雀賦予生命，成為渾然天成的傑作。

Precious Peacock 36毫米自動腕錶白金款，孔雀棲息在錶盤右側，尾翼華麗尊貴，成為錶盤上當之無愧的主角。白金款中的藍色和綠色配色精緻巧妙，仿佛鮮活的孔雀棲於錶盤。白金款腕錶採用藍色珍珠亮面鱷魚皮錶帶，金質針形錶扣鑲嵌了17顆圓形明亮式切工鑽石。

昌興珠寶迎來五十年周年慶，伴隨廣大顧客共慶人生許多珍貴時刻，昌興也是家族企業，秉承貫徹至誠待客的服務宗旨。聖蓋博 店(全統廣場) 地址在140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址在18436 Colima Rd.，Rowland Heights，電話(626) 810-8883，網址www.chonghing.com。