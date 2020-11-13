口味菸草明年起不可在加州販售

簽署SB 793法案的加州州長紐森。

電子菸

從明年1月起，口味菸草將不能再在加州 販賣。你是否聽過這條新的加州法律？你知道這條法律對孩子的意義，它將幫助青少年遠離電子菸嗎？

在當前令人不安的時候，與呼吸相關疾病的風險似乎就在眼前不斷倍增。新冠病毒持續散布，並使數以百萬的人生病，甚至青少年也難逃一劫。而且，今年的野火也造成非常嚴重的污染。

因此重要的是，現在應該比以往任何時候更緊緊牢記：吸電子菸會減弱肺部功能。事實上，根據一項新的研究發現，吸電子菸與青少年及年輕成人檢測 新冠病毒、呈陽性反應有所關聯的可能性很大。

有鑒於當前肺部健康所面臨的威脅，若是其他不同行業應該會想方設法因應這種狀況，並公開宣告強健肺部功能的迫切需求，或者至少警告大眾新冠肺炎與吸菸／吸電子菸之間的關連。但是，菸草商沒有這樣做。他們反而爭取將口味產品留在市場，尤其是薄荷醇口味。

當如此重要的信息可能讓人面臨生死攸關的時刻，他們卻未承擔起責任並警告大眾。於是此時加州的立法者介入，與民眾站在同一邊的代表們彌補了菸草業的缺席，並通過一條新的法律，以在當前最重要的時刻，保護孩子們的健康。

這條新的法律，也就是「參議院 793號法案」(SB 793) ，將於2021年1月起生效，從此終止口味菸草在加州的販賣，並能將獲取如薄荷醇、棉花糖，以及其它超過1萬5000種菸草口味的低障礙通路從此除去，這可說是公共健康的勝利。因為：在嘗試吸電子菸的青少年中，有93%是從帶有口味的產品開始。

新法律將使眾多孩子，避免菸草所可能導致的上癮、肺部損傷，以及情緒迴路重設等問題。若是沒有口味，藥物就會失去吸引力，使孩子免於遭受可能持續終生的肺部損傷及其他破壞性影響。

這些能夠引致死亡與疾病的產品，若是讓人感覺喉嚨清涼，或甜在舌尖，都絕對不是件好事，尤其在肺部健康至關重要的當前更是如此。

了解有關此法律及其保護範圍的更多信息，可上網https://tobaccofreeca.com/chinese/e-cigarettes/sb-793-saving-lives/?utm_source=ap_worldjournal_chi&utm_medium=Article%20&utm_campaign=Flavor2020_Q4&utm_content=Native_Article。