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福全健保14日線上談如何選健保

洛杉磯訊

2021紅藍卡年度轉換期開始了，福全健保（Clever Care Medicare Advantage）14日（周六 ）上午10時，在世界日報U視頻頻道線上、告訴民眾該如何選擇合適的健保計畫，歡迎準時觀看。

最近許多民眾關心紅藍卡健保的開放轉換期，該如何選擇？14日的線上講座，福全健保的執照銷售代表Bill Kao將為讀者講解：Clever Care Medicare Advantage HMO計畫的特點，包括提供了更加個人化和全面化的醫療方案，及更多福利的聯邦健保優勢計畫。

華人相當依賴傳統的東方醫學，通過東方醫學可保健和調理身體的方式提前預防不適；福全健保將東方醫學融入醫保方案中，為客戶提供了更加個人化和全面化的醫療方案。

Bill表示，福全健保與市場上其他的Medicare方案不同之處：福全健保在取消月費以及免去家庭醫師和專科醫師的掛號費，還為客戶提供了東方養生醫療福利，包括針灸治療、拔罐、刮痧、太極拳和紅外線治療等多項保健方案。除此之外，還為客戶提供了每年240元的非處方藥獎金，使會員自由購買自己選擇的保健藥品和非處方藥品。

福全健保在聽力、視力和牙科保健方案上，除了每年為客戶提供聽力檢查，每兩年為客戶提供視力檢查外，還為客戶提供每年500元的助聽器補助費和每兩年300元的眼鏡補助費，幫助客戶輕鬆完成眼鏡和助聽器的更新換代。在牙科治療上，並與全美著名的Dental Network合作，為居民提供免費的預防性牙齒保健的同時，也將牙根管治療納入了牙科治療範圍內，讓民冢能得到全方位的牙科保健。

在醫保的涵蓋範圍上，福全健保目前已經與1萬5000名家庭醫生和專科醫生，以及34所地方主要醫院簽約。這也讓許多投保的客戶可以繼續保留自己熟悉的家庭醫師。而與福全健保網路內的初級保健醫師（PCP），也可以通過預防療法來維護居民平日的身體健康。

在福全醫保的官方網站上，客戶可以看到福全醫保提供的專業針灸醫療團隊。該團隊根據客戶需要提供不同的針灸治療。

作為一個深耕亞裔社區的健保公司，福全健保可以根據客戶不同的文化背景和身體需要，為其量身定製優質的健保解決方案。其服務團隊也可以為客戶提供包括國語、粵語的客戶服務，國語服務專線310-889-8978，粵語服務專線714 650-8736。也有詳盡的中文網站可供瀏覽zh.clevercarehealthplan.com。

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