東森新人王11.21總決賽 接受索票

東森美洲電視多年來舉辦「TOP STAR東森新人王」，歷年來吸引了無數兩岸三地，包括美國 、日本、韓國、菲律賓等熱情有才華的音樂人。網路票選人氣王11月2日至11月20，並訂11月21日周六下午2時，在聖蓋博 Sheraton Hotel舉辦全美總決賽。

東森美洲電視表示，自2018年起「新人王」與台灣 大型選秀節目「聲林之王」合作，也為北美的音樂人有了更出彩的展望；一起為這群愛音樂、敢作夢的年輕人打造「新人王」的音樂殿堂。

在眾多的新人王初選參賽者中，24位優異選手入選了全美比賽，這24位選手誰可以拿走最後總冠軍呢？可以直接到現場位這些選手們加油，總冠軍21日在San Gabriel Sheraton Hotel比賽。現在就可趕快索票看你心中的新人王有沒有奪冠。

21日全美總決賽分為三個階段，第一階段：同曲合唱，由節目製作團隊指定合唱夥伴及指定曲目，共6組， 第二階段：PK賽，以網路投票高分排名，選出對象進行PK，由評審決定誰晉級前6名。 第三階段：決戰30秒，參賽選手在30秒表演任何才藝，由評審會選出冠軍。

網路票選及活動詳情可至TOP STAR東森新人王官網：www.ettvamerica.com/Topstar2020 ，索票可電626-581-8899，聖蓋博 Sheraton Hotel 地址303 E Valley Blvd, San Gabriel, CA 。