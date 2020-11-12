Gold House秋季促銷 獨家折扣

Gold House宣布了其2020年秋季Gold Rush促銷活動，包括一系列限時交易，從11月27日（黑色星期五）美國 東部時間上午9時（美西上午6時）至12月1日美東時間上午9時（美西上午6時）。

Gold House是一個由亞洲及太平洋島民文化領袖組成的非盈利組織。這場為期五天的線上銷售活動，將推出17家受歡迎的亞洲品牌獨家折扣。Gold Rush聯合總監Megan Ruan表示：「從一年前我們的首次購物活動以來，這場每半年一次的Gold Rush促銷活動，已成為新興和老牌亞洲企業的固定項目。從泡泡康普茶（Health Ade）到奢華手袋（Senreve），我們已經成為這些品牌的策展人和平台推進人。」

線上銷售產品類別豐富，包括食品飲料：AshaPops、Eggloo、Humphry Slocombe Ice Cream、Omsom、Schoolyard Snacks、Wildwonder。服裝配飾：Pepper、Thousand。健康保養：Flowly、Mighty Health。美妝護膚：Avarelle Cosmetics、Blackwood For Men、OPTE。生活風格：LARQ、Outer。科技產品：Alloy Automation、LivMote。

欲瞭解更多關於如何選購11月27日開始的Gold Rush促銷活動的品牌、或評審、顧問和創始人的詳細資訊，可上網www.GoldRush.Market。

Harvard Business Review的報告指出，亞洲人是晉升為管理層可能性最小人群。Gold House董事長兼聯合創始人Bing Chen表示：「我們可以在桌邊等座位，也可以自己搭桌子。我們致力於解決美國高管人群中、缺乏亞洲及太平洋島民代表的問題，並支持新一代領導人展示亞裔 社區對社會的全面影響。」

本屆Gold Rush大師團，是一個由全明星評審和諮詢委員會精選的團隊組成，如Michelle Lee（Allure雜誌主編）、Prabal Gurung（時裝設計師）、Kevin Lin（Twitch創始人）、Vicky Tsai（Tatcha創始人）及Vanessa Dew（Health-Ade Kombucha創始人）。Gold Rush聯合總監Mikkoh Chen 說：「一個強大的社區根基，需要其成員的持續相互支持：把電梯送回樓下、側手開門、互相引導上樓。」

Gold Rush是針對最有發展前景的亞裔領導企業的加速器。他們每年兩次挑選兩批亞裔創業者參加為期12周的大師團，項目包括來自行業領袖和投資 者的一對一指導、由世界知名顧問教授的專注於發展成長的課程，以及一個免費的專業公關和行銷運營計畫，然後以標誌性的Gold Rush促銷。大師團是屬於Gold House旗下的項目，可訪問 www.GoldRush.Market瞭解詳情。

Gold House是一個由來自不同行業領袖組成的非盈利集體，致力於建立更牢固的紐帶，幫助亞裔人群擁有成功和健康的生活，進而推動整個社會的發展。瞭解更多資訊，可訪問www.goldhouse.org或者在Instagram、Twitter和Facebook上關注@GoldHouseCo。