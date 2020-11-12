我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推文連發曝玄機 川普年底前宣布再戰2024?

美新冠3高！日增確診破14萬 住院病患飆 死亡人數增

Gold House秋季促銷 獨家折扣

洛杉磯訊

Gold House宣布了其2020年秋季Gold Rush促銷活動，包括一系列限時交易，從11月27日（黑色星期五）美國東部時間上午9時（美西上午6時）至12月1日美東時間上午9時（美西上午6時）。

Gold House是一個由亞洲及太平洋島民文化領袖組成的非盈利組織。這場為期五天的線上銷售活動，將推出17家受歡迎的亞洲品牌獨家折扣。Gold Rush聯合總監Megan Ruan表示：「從一年前我們的首次購物活動以來，這場每半年一次的Gold Rush促銷活動，已成為新興和老牌亞洲企業的固定項目。從泡泡康普茶（Health Ade）到奢華手袋（Senreve），我們已經成為這些品牌的策展人和平台推進人。」

線上銷售產品類別豐富，包括食品飲料：AshaPops、Eggloo、Humphry Slocombe Ice Cream、Omsom、Schoolyard Snacks、Wildwonder。服裝配飾：Pepper、Thousand。健康保養：Flowly、Mighty Health。美妝護膚：Avarelle Cosmetics、Blackwood For Men、OPTE。生活風格：LARQ、Outer。科技產品：Alloy Automation、LivMote。

欲瞭解更多關於如何選購11月27日開始的Gold Rush促銷活動的品牌、或評審、顧問和創始人的詳細資訊，可上網www.GoldRush.Market。

Harvard Business Review的報告指出，亞洲人是晉升為管理層可能性最小人群。Gold House董事長兼聯合創始人Bing Chen表示：「我們可以在桌邊等座位，也可以自己搭桌子。我們致力於解決美國高管人群中、缺乏亞洲及太平洋島民代表的問題，並支持新一代領導人展示亞裔社區對社會的全面影響。」

本屆Gold Rush大師團，是一個由全明星評審和諮詢委員會精選的團隊組成，如Michelle Lee（Allure雜誌主編）、Prabal Gurung（時裝設計師）、Kevin Lin（Twitch創始人）、Vicky Tsai（Tatcha創始人）及Vanessa Dew（Health-Ade Kombucha創始人）。Gold Rush聯合總監Mikkoh Chen 說：「一個強大的社區根基，需要其成員的持續相互支持：把電梯送回樓下、側手開門、互相引導上樓。」

Gold Rush是針對最有發展前景的亞裔領導企業的加速器。他們每年兩次挑選兩批亞裔創業者參加為期12周的大師團，項目包括來自行業領袖和投資者的一對一指導、由世界知名顧問教授的專注於發展成長的課程，以及一個免費的專業公關和行銷運營計畫，然後以標誌性的Gold Rush促銷。大師團是屬於Gold House旗下的項目，可訪問 www.GoldRush.Market瞭解詳情。

Gold House是一個由來自不同行業領袖組成的非盈利集體，致力於建立更牢固的紐帶，幫助亞裔人群擁有成功和健康的生活，進而推動整個社會的發展。瞭解更多資訊，可訪問www.goldhouse.org或者在Instagram、Twitter和Facebook上關注@GoldHouseCo。

編輯推薦

亞裔 美國 投資

上一則

影╱業餘高球世界排名第一的張斯洋 簽約史丹福大學

延伸閱讀

美新冠住院病患破6萬！專家：未來2個月將有11萬人死亡

美新冠住院病患破6萬！專家：未來2個月將有11萬人死亡
灣區舊金山加大3醫師 加入白登抗疫團隊

灣區舊金山加大3醫師 加入白登抗疫團隊
白登上台美中情勢生變？ 學者：端看北京動向

白登上台美中情勢生變？ 學者：端看北京動向
了解這條新法律對青少年的意義

了解這條新法律對青少年的意義
CVS轉型健康服務 Q3營收成長 調高全年財測

CVS轉型健康服務 Q3營收成長 調高全年財測
致敬杜蘭特崇拜塗鴉大師 籃網新球衣大膽設計流出

致敬杜蘭特崇拜塗鴉大師 籃網新球衣大膽設計流出

熱門新聞

陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

房客惡霸 華婦房東掃地出門

2020-11-11 14:49
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
帥哥行騙有三步曲。

帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

2020-11-07 02:28

美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

2020-11-11 13:55

賀錦麗參議員職缺 5人呼聲高

2020-11-08 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路

伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任