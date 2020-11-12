WaGogi頂級和牛、韓式烤肉 送到家

韓式醃牛小排

感恩節聖誕節 之際，韓國最高等級WaGogi韓式烤肉及醃牛排，推出南加 地區送貨到府服務。

由美國 農業部認證的WaGogi韓式烤肉，100%純天然和牛、無荷爾蒙、無抗生素、肉質軟嫩、無味精醃製，健康美味。

感恩節期間有特價優惠，5磅裝的韓式烤肉(生肉)、加5磅裝的韓式醃小牛排(生肉)，共10磅收費59.90元。

供應商Hana Meat是擁有30年歷史的肉類出口公司，專門向拉斯維加斯MGM、Aria、Mandalay Bay等酒店提供最高等級肉類，例如和牛、醃製牛肉、特級安格斯等。在Vernon有USDA運營的肉類工廠。

本次特別推出的和牛、牛肉5磅及牛小排(牛肋骨)5磅，分4個包裝，各2.5磅。如果只喜歡吃牛小排的話，5磅裝是34.95元，或家裡有小孩和老人家，也可購買和牛醃製的韓式牛肉，5磅裝是29.95元。

內附有解凍方式、料理做法，可炭烤，也可放入烤箱，還可用平底鍋加油直接炒。吃法也有很多種 ，韓國人喜歡用生菜，放幾片大蒜片，再加上烤好的肉，如果家裡有韓國泡菜，放在一起包著吃，相當過癮。如家裡有韓國燒酒、烈酒或紅酒，那就更美味及有氣氛了。

WaGogi韓式烤肉及醃牛排均是生肉冷凍，可放置凍箱慢慢享用，非常適合囤貨在家裡，自己吃或招待客人。網購地址www.wagogi.com。