U.S. Bank 全美銀行力推社區合作活動

U.S. Bank 全美銀行近期推出全新活動「將言語化為行動Turning talk into action」 ，旨在接觸多元文化的非裔、西班牙裔、和亞太裔消費者。目標是促進大眾對重要理財資源的瞭解；以及引導前往對應的活動網站去查詢更多的理財資源。

U.S. Bank行銷長Beth McDonnell表示，多元文化社區在財務及文化雙方面，均受到Covid-19疫情 的重擊。該行的責任是主動協助多元文化消費者和社區，幫助他們恢復並重建近期和長期的財務狀況。

凡經營困難的小型企業、被資遣或暫時解僱者，或任何正努力達成收支平衡者，該網站可引導前往重要的 Covid-19救濟計畫、實用的財務類文章、小秘訣和免費的財務健全網路研討會系列。網站也鼓勵透過電話或親自到場尋求一對一的行員協助。

此外，全美銀行亦透過多次捐助會協助提供消費者財務教育、支持住宅資源和小型企業技術協助的地方性非營利組織，以凸顯該行透過迅速和實質的反應，持續不斷投入社區服務，包括搭配額外財務支援，讓服務不足社區之非營利合作夥伴能增加其服務內容，並隨時準備滿足重要的社區需求。該額外支援的受益方包含給洛杉磯郡Neighborhood Housing Services、芝加哥Mercy Housing Lakefront，和舊金山Asian Pacific Fund的企業捐獻。

該活動也努力強化黑人擁有的企業及對抗種族歧視 ，隨著全國各地種族關係日益緊繃，U.S. Bank 承諾投注1億 1600萬美元，推動解決社會和經濟不平等的倡議和投資 。U.S. Bank全美銀行比過去更加致力於建立多元、平等、相互包容的世界。

若要取得更多資源；瞭解 U.S. Bank 全美銀行如何為多元社區創造機會以達其財務目標，可造訪 usbank.com/action 。