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16號提案擱淺 鄭博仁歸功華裔團結

巴沙迪那訊

加州各項公投案的投票結果已初有眉目。針對要求加州廢除憲法規定，允許政府基於種族、族裔、國籍或性別等，歧視或給予特定群體優惠待遇的第16號提案，最新一輪結果顯示，有56.1％的選民投下反對票，即超過600多萬的選民反對該提案。

一直積極參與反對16號提案抗議活動的現任亞凱迪亞市市議員、鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.) 表示，對選舉結果感到振奮，此次華裔積極參與投票，很多志願者更犧牲個人時間奔走各方，對這次的結果功不可沒。

截至目前，99％的加州選區報告有56.1％的加州選民反對第16號提案。第16號提案將修改加州憲法，並允許政府基於種族或性別合法地歧視或提供優惠待遇。

鄭律師對此表示強烈反對，他說：「亞裔美國人在最緊要關頭覺醒，我為這種草根運動感到非常自豪。我們雖沒有充裕的宣傳資金，但我們彼此相依。不管結果如何，我們的聲音很重要。投票結果顯示，雖然洛杉磯和幾個灣區地區的縣目前都贊成第16號提案，但全州幾乎所有其他縣的選民都在反對這項提案」。

今年初爆發的一場全國性的種族運動，促使加州推動了該項提案，以此恢復平權行動。但這項允許全美人口最多的加州，根據種族和性別給予優惠待遇的提案，正在走向失敗。

關於第16號提案；支持方籌集了3100萬美元，其中包括商會、科技公司以及Rita Moreno和Issa Rae等知名人士，以及民主黨領導人。他們說：平權行動對於根除世世代代體系中的種族主義和性別歧視至關重要，因為種族主義和性別歧視，阻礙了有色人種和女性的地位提升，他們大量刊登宣傳廣告，并將反對派與白人至上主義者相提並論。相比之下，反對方籌集了160萬美元，這得益於來自基層草根群眾的小額捐款，其中就包括不少華裔選民，希望阻止公立大學試圖繞過分數和評級，變相歧視。除亞裔之外，此次不少其他族裔的選民也加入了反對第16號提案的行列。

加州於1996年通過當時共和黨州長威爾遜推行的投票措施，禁止了平權法案。與24年前相比，全美人口最多的加州目前更加多元化，共和黨人也更少。美國最高法院長期以來一直禁止種族配額制度，但之前裁定大學可以使用符合需求的定制化項目，來促進多樣性。

鄭博仁聯合律師事務所。電話626-570-8888(中文) ，626-356-8880(英文)或上網WWW.PPRCLaw.com，地址790 E. Colorado Blvd. #260, Pasadena, CA。

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